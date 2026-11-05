EPM y Metro de Medellín bajo amenaza de disidencias FARC en Antioquia

Disidentes del GAO-36 amenazan infraestructura clave de EPM y Metro Medellín. Conoce el plan terrorista en el Valle de Aburrá y las medidas de seguridad.

Las Empresas Públicas de Medellín ( EPM) y el Metro de Medellín se encuentran actualmente bajo una amenaza directa por parte de las disidencias de las FARC, específicamente el Grupo Armado Organizado 36 ( GAO-36). Esta amenaza se materializa en una estrategia terrorista urbana diseñada para afectar la infraestructura crítica de la capital antioqueña y las principales subregiones del departamento. La Cámara de Representantes ha sido el escenario donde se ha expuesto la gravedad de esta situación, confirmando que estos objetivos son parte de un plan coordinado que busca extorsionar y paralizar servicios esenciales en la región.

Estructura Terrorista y Territorio del GAO-36

El GAO-36 ha intensificado su presencia en las subregiones del Norte, Nordeste, Bajo Cauca y Magdalena Medio, áreas donde la minería ilegal actúa como causa y efecto principal de este aumento en el poder del grupo armado. La estrategia de esta célula urbana en Medellín no se limita a la selva; se articulan con estructuras criminales del Valle de Aburrá, operando a la sombra de la delincuencia tradicional que ha mutado hacia modelos empresariales. El objetivo final es establecer un control territorial dentro del área metropolitana para ejecutar ataques simbólicos y económicos contra entidades públicas y privadas clave.

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Ataques a Infraestructura Energética y Urbana

La metodología del GAO-36 incluye el ataque sistemático a torres de energía que proveen el servicio en las periferias del Valle de Aburrá. Uno de los incidentes más recientes ocurrió el 10 de septiembre, cuando los disidentes atacaron una torre ubicada en el barrio de Buenos Aires, demostrando su capacidad de movimiento y precisión en zonas urbanas densamente pobladas. Estos actos de sabotaje no son aislados, sino parte de un patrón recurrente que busca generar caos y presión sobre la población civil y las empresas prestadoras de servicios públicos.

Operación San Martín y Desmantelamiento Parcial

En respuesta a estos episodios, las autoridades desplegaron la Operación San Martín, la cual permitió desmantelar una célula operativa dedicada a secuestros extorsivos y transporte de estupefacientes y material bélico. Las diligencias de allanamiento y registro simultáneo revelaron que la célula estaba conformada por un grupo limitado de beligerantes, lo que indica una estructura descentralizada y difícil de erradicar completamente. Aunque se lograron capturas significativas, las autoridades advierten que esto no representa el final del accionar criminal en el contexto urbano, ya que las disidencias han demostrado capacidad de reorganización rápida.

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Conflictos en Hidroituango y Seguridad Operacional

La tensión se ha exacerbado en el proyecto Hidroituango, donde EPM ha enfrentado múltiples amenazas. El gerente de la empresa, Luis Pérez, junto con la Gobernación de Antioquia y el Ejército Nacional, han evidenciado intentos de infiltración y amenazas de atentados contra los mandatarios y la prensa durante visitas programadas. Un dron de gran capacidad fue interceptado sobrevolando la zona, lo que llevó a la cancelación de la visita oficial y al traslado de la rueda de prensa a la Gobernación de Antioquia. Además, se recibió un video supuestamente grabado desde el interior de la sala de máquinas de la hidroeléctrica, un acto extorsivo que EPM rechaza firmemente y que requiere mayor seguridad operacional.

Inversión en Tecnología y Respuesta Institucional

Para contrarrestar estas amenazas, la Gobernación de Antioquia entregó 36 drones de última tecnología al Ejército Nacional y la Policía, con una inversión superior a los 7.000 millones de pesos. Esta herramienta tecnológica está dirigida a zonas rurales de Briceño y al menos 17 veredas en tránsito, buscando blindar las operaciones contra la minería ilegal que alimenta a las disidencias. Mientras tanto, EPM mantiene su postura de no confrontar directamente a las fuerzas militares, pero exige garantías de seguridad absolutas para sus trabajadores e inversiones, considerando que la operación de redes de acueducto y energía en estas zonas de conflicto representa un riesgo permanente para la integridad física del personal y la continuidad del servicio en Antioquia.