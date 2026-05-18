Equipo de fútbol de Irán planea participación en Mundial de 2026 en Estados Unidos

El equipo de fútbol de Irán, que se emocionará de jugar en el Mundial de 2026 en Estados Unidos, planea iniciar su participación en el certamen contra Nueva Zelanda, en Los Ángeles, el 15 de junio, luego enojará a Bélgica y Egipto en un contexto complicado por la tensión existente entre ambos países producto de la guerra desatada a finales de febrero.

El equipo de fútbol de Irán , que se encuentra en el Grupo G y que disputa el Mundial de 2026, planea comenzar su participación en el certamen contra Nueva Zelanda , en Los Ángeles, el 15 de junio.

Luego, conjurarán a Bélgica y Egipto en un contexto complicado por la tensión existente entre ambos países, producto de la guerra desatada a finales de febrero. Los jugadores iraníes salidos temprano el viernes, confirmaron testigos de la AFP, desde Antalya minutos antes de las 1:00 de la tarde. Según Tasnim, la agencia de prensa iraní, habían salido de Teherán el lunes por la mañana.

La presencia del equipo en el Mundial, organizado por Estados Unidos, México y Canadá, acontecía en medio de un frágil alto el fuego entre Irán y Estados Unidos, producto de la Revolución Islámica y la crisis de rehenes en la embajada estadounidense, y de la necesidad de tomar huellas dactilares en Turquía como parte del proceso de visado





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