Equipo de Paloma Valencia exige medidas urgentes al Gobierno ante presunto plan del ELN

El equipo de campaña de Paloma Valencia solicita al Ejecutivo la adopción de medidas urgentes para garantizar su seguridad, tras denuncias de un presunto plan de atentado por parte del ELN. Se pide investigación y verificación de las amenazas.

Ante la grave denuncia sobre un presunto plan del Ejército de Liberación Nacional ( ELN ) para atentar contra la vida de la candidata Paloma Valencia , su equipo de campaña ha elevado una exigencia formal al Ejecutivo nacional para la adopción inmediata de medidas de seguridad contundentes.

Esta petición se fundamenta en las contundentes declaraciones realizadas por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien habría tenido acceso a información privilegiada a través de interlocutores cercanos a la organización subversiva. Según la información que maneja el expresidente, el ELN estaría ejecutando una operación coordinada con el objetivo específico de atentar contra la integridad física de la candidata Valencia.

Adicionalmente, se rumora que esta presunta amenaza podría estar vinculada a directrices emanadas desde la cúpula del ELN, lo que sugiere un nivel de planificación y autorización de alto rango dentro de la estructura del grupo armado. Las centrales de inteligencia del Estado habrían sido alertadas sobre la existencia de estos planes, y se espera que estas agencias activen los protocolos necesarios para la verificación de la información y, en caso de confirmarse, para la neutralización de la amenaza.

El equipo de Valencia no solo busca garantizar su propia seguridad, sino también la de su equipo de trabajo y la de todos los actores políticos que participan activamente en el debate público y en la contienda electoral en Colombia. La solicitud subraya la urgencia de una respuesta estatal contundente, que incluya el inicio de una investigación exhaustiva para determinar las responsabilidades correspondientes y sancionar a los perpetradores.

La campaña de Paloma Valencia ha hecho un llamado enérgico a la defensa de la democracia, argumentando que Colombia no puede permitirse que el miedo suplante al debate de ideas ni que la violencia intente silenciar las voces que participan en la vida pública. A pesar de la gravedad de las amenazas, la campaña ha reafirmado su compromiso de continuar con sus actividades políticas con firmeza, responsabilidad y un profundo respeto por las instituciones democráticas, confiando plenamente en que el Estado cumplirá con su deber primordial de salvaguardar la vida y la integridad de sus ciudadanos, así como la propia democracia.

Este preocupante episodio se suma a un historial de amenazas previas que ha enfrentado la candidata Paloma Valencia. De manera muy reciente, se conoció la difusión de una imagen de carácter lúgubre, que contenía simbología fúnebre y, de forma explícita, el nombre de Valencia acompañado del año 2026. Este incidente ya había motivado un refuerzo inicial en el esquema de seguridad de la candidata por parte de las autoridades nacionales, evidenciando una preocupación latente por su protección.

La difusión de estas imágenes, que guardan similitudes con otras utilizadas en contextos de intimidación, refuerza la seriedad de las advertencias recibidas. Hasta el momento, la campaña de Paloma Valencia ha comunicado que mantendrá el curso de sus actividades habituales, al tiempo que aguarda un pronunciamiento oficial por parte del Gobierno y de los organismos de inteligencia del Estado. Dicho pronunciamiento es crucial para la verificación de la veracidad de las amenazas reportadas y para la implementación de las medidas de seguridad necesarias.

El comunicado emitido por el equipo de Valencia concluye con un llamado vibrante a la unidad nacional y a la defensa de los principios democráticos. Se enfatiza la idea de que la violencia nunca debe ser el medio para silenciar el discurso político, y que la participación ciudadana en la esfera pública debe ser protegida. La determinación de la campaña de seguir adelante, a pesar de las adversidades, es un testimonio de su compromiso con los ideales democráticos y su fe en la capacidad del Estado para garantizar un entorno seguro para todos los que contribuyen al desarrollo del país.

La reciente noticia sobre el inicio de la carrera de cuatro aspirantes para dirigir la ONU, si bien es un evento de relevancia internacional, se desarrolla en un contexto global donde la seguridad de los líderes políticos y la protección de los procesos democráticos son temas de constante preocupación y debate. La situación de Paloma Valencia, en este sentido, resalta la fragilidad de la seguridad en algunos escenarios políticos y la importancia de la acción estatal para prevenir actos de violencia y garantizar la libre expresión de las ideas.





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