Equipo de seguridad de De La Espriella frustra posible atentado en Envigado; detectan falso escolta realizando labores de inteligencia

El equipo de seguridad de la campaña de Abelardo De La Espriella frustra una posible amenaza en Envigado y detecta a un falso escolta realizando labores de inteligencia. El individuo se hacía pasar por integrante de la avanzada y del esquema de seguridad del candidato presidencial, sin pertenecer ni estar autorizado por el equipo oficial de protección de la campaña.

El equipo de seguridad del candidato presidencial Abelardo De La Espriella reportó este miércoles, 13 de mayo, una situación irregular en el desplazamiento al municipio de Envigado (Antioquia) que pidieron que se investigara.

Se trata de la presencia de un supuesto falso escolta que estaría haciendo labores de inteligencia y que llevaba consigo un arma traumática, binoculares, gas pimienta, dispositivos electrónicos, propaganda del candidato y un carné. Según el reporte, el hombre -identificado como Carlos Mauricio Zapata Moreno- hizo una llamada antes de que lo detuvieran de manera preventiva.

EL TIEMPO marcó al celular que el propio Zapata suministró cuando se le preguntó a quién había llamado y resultó ser del subcomisario Robinson Zapata de la estación de Policía de las Palmas: 'La llamada en mi historial. A las 10 y media una llamada que duró un minuto y 42 segundos'.

'Este teléfono no tiene historial de llamadas, yo estoy en la estación de Policía que es yendo hacia Rionegro', señaló el subcomisario





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