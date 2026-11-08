Equipo Medellín EPM confronta toro en ruta hacia Hidroituango durante campaña ecológica

Ciclistas del Team Medellín EPM fueron perseguidos por un toro en la vía a Hidroituango durante la promoción del Tour del Ahorro, generando viralización y reflexión sobre el agua.

Integrantes del Team Medellín EPM vivieron una experiencia inusual y divertida mientras transitaban por la vía a Hidroituango. El equipo realizó esta ruta específica para promocionar la campaña Tour del Ahorro, bajo el lema cada gota cuenta, un esfuerzo clave para fomentar el uso consciente del agua en la región. La actividad, que buscaba concienciar sobre la importancia de este recurso vital, estaba programada como una rodada tranquila y solidaria, pero el destino tenía un imprevisto inesperado que cambiaría completamente el ritmo de la jornada.

El grupo de ciclistas avanzaba con normalidad por la carretera, disfrutando del paisaje y la camaradería propia de una salida de entrenamiento. La actividad transcurría con un ritmo relajado, acompañado por aficionados que saludaban a los atletas mientras pasaban. Sin embargo, la calma se rompió cuando un invitado poco usual, un toro, apareció en medio de la vía y se negó a permitir el paso del pelotón. Esta intervención animal obligó a los corredores, liderados por el experimentado ciclista Oscar Sevilla, a detener su avance y evaluar la situación con sorpresa.

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Ante la presencia del animal, que bloqueaba completamente la ruta, los ciclistas iniciaron una maniobra de retroceso para evitar un conflicto directo. Uno de los integrantes intentó esquivar al toro y continuar, pero el animal mostró un comportamiento inquisitivo que cambió la dinámica de la escena. El toro, descrito como inofensivo pero persistente, inició una persecución que generó nerviosismo mezclado con risas entre el grupo. La tensión aumentó cuando los corredores buscaron resguardo dentro del vehículo acompañante, anticipando cualquier acción impredecible del animal salvaje en medio del tráfico.

Con la intervención decisiva del conductor del carro de apoyo, logaron abrir un espacio seguro para esquivar al toro y emprender un sprint de huida. La situación se volvió aún más cómica cuando el animal, sorprendentemente, arrancó con gran velocidad persiguiendo a los ciclistas. La frase no se vio ni el polvero resumió la rapidez con la que el toro persiguió al grupo, obligando a los ciclistas del Team Medellín a apurar el paso al máximo para alejarse de la amenaza. Finalmente, el animal se cansó de la persecución y emprendió el regreso a su hogar, permitiendo que los atletas continuaran su ruta.

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La viralización del incidente no se hizo esperar, generando reacciones inmediatas en redes sociales y entre figuras destacadas del ciclismo nacional. La medallista olímpica María Luisa Calle, reconocida especialista en ciclismo de montaña, compartió el video añadiendo el comentario montañeros junto a emojis de risa, validando el humor de la situación. Otros internautas como maria_ce_asesorajuridica calificaron a los ciclistas como los hombres más valientes que he visto, mientras Stefani Pabón (stefanipab) expresó compasión por el animal, señalando que parecía confundido e incluso sin cuernos, lo que atenuaba la percepción de peligro.

A pesar del susto inicial y el esfuerzo físico extra, el grupo logró llegar a Hidroituango para cumplir con el objetivo principal de la jornada. Una vez asegurados, los ciclistas realizaron un recorrido educativo por las instalaciones de la Central Hidroeléctrica. Este último paso de la actividad fue crucial para contextualizar la campaña, destacando la importancia estratégica de la represa para el funcionamiento energético del país. En tiempos delicados donde se pide un gasto consciente del líquido para evitar racionamientos, la visita reforzó el mensaje de responsabilidad ambiental que buscaba transmitir el equipo.