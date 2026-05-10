Ernesto Samper y Carlos Fernando Motoa recuerdan el legado de Germán Vargas Lleras

El expresidente Ernesto Samper y el senador Carlos Fernando Motoa, del partido Cambio Radical, rindieron tributo al exvicepresidente y diputado Germán Vargas Lleras, quien falleció recientemente. Ambos enfatizaron su responsabilidad y legado en temas clave como infraestructura y vivienda.
Durante el homenaje hizo presencia el expresidente Ernesto Samper , quien recordó a Germán Vargas Lleras como un gran político y una persona que dejó un legado en el país.
"Germán era ante todo un gran servidor público, la gente lo ve como político y parlamentario, pero, el que quiera saber quién era German Vargas, que mire las autopistas 4g y las 5g, que mire las casas de Vivienda de Interés Social y inauguró, las leyes sobre justicias que sacó, la ley de víctimas", indicó el expresidente Ernesto Samper
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