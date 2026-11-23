La reiniciación de la erradicación de coca en Colombia enfrenta altos riesgos. Grupos móviles operan en Putumayo y Nariño bajo amenaza de minas y drones narcotraficantes.

Las jornadas de trabajo de los grupos móviles encargados de la erradicación manual de cultivos ilegales en Colombia se inician bajo una constante amenaza de muerte. Los erradicadores terrestres enfrentan un entorno hostil donde los narcotraficantes han sembrado artefactos explosivos diseñados específicamente para herir, mutilar o asesinar a quienes se acercan por proximidad o contacto directo. Esta violencia armada no se limita a explosivos enterrados, sino que incluye ataques coordinados con francotiradores y el uso de drones por parte de las redes criminales en regiones críticas como el Putumayo, el sur de Bolívar, el Catatumbo y Nariño.

Fuentes de inteligencia confirman que, mientras el gobierno colombiano reactiva las operaciones con grupos móviles para cumplir las metas asignadas hasta el año 2026, existe un debate técnico con Estados Unidos. Washington sostiene que la aspersión aérea desde aeronaves o drones ofrece mayor seguridad a los uniformados y permite intervenir grandes extensiones de tierra en menos tiempo. Sin embargo, las autoridades nacionales insisten en la necesidad de mantener la presencia física para asegurar el territorio de manera integral.

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Cifras de cultivos y zonas de alto riesgo

Las estimaciones oficiales sitúan actualmente unas 261 mil hectáreas productivas de hoja de coca en Colombia. A esta cifra base se deben sumar las nuevas siembras realizadas en selvas vírgenes, bosques primarios, parques nacionales previamente deforestados por actores criminales y lotes de sustitución abandonados. Este cálculo dinámico hace que el total de área cultivada pueda superar las 300 mil o incluso las 350 mil hectáreas, consolidando un desafío logístico y de seguridad sin precedentes.

Tras una pausa en las labores manuales, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional han reactivado los grupos móviles integrados por civiles, policías y soldados. Su presencia se ha intensificado especialmente en el Putumayo, el sur de Bolívar y Nariño, con el objetivo de expandir las operaciones en las zonas donde la presencia estatal había disminuido o era mínima durante los periodos de interrupción.

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Protocolos de seguridad y tecnología defensiva

Para mitigar los riesgos, los sectores donde se adelantan las operaciones de erradicación son objeto de una búsqueda minuciosa de explosivos utilizando detectores especializados y caninos. Paralelamente, patrullas del Ejército y de la Policía brindan seguridad periférica para prevenir ataques sorpresa. Este dispositivo de seguridad se complementa con el uso de aeronaves no tripuladas que vigilan en tiempo real las operaciones, permitiendo detectar y evitar emboscadas de francotiradores o enjambres de drones cargados con granadas.

Los narcotraficantes y grupos armados al margen de la ley reciben millonarias sumas por proteger estos cultivos, lo que justifica la sofisticación de sus tácticas defensivas. Además de las trampas convencionales, se ha observado un incremento en el uso de drones que descargan explosivos improvisados, una amenaza que los operarios temen que aumente en las próximas semanas debido a la presión operativa del Estado.

Historial de víctimas y costo humano

Los registros históricos entre 2005 y la fecha evidencian un costo humano severo, superando las 134 víctimas entre civiles, policías y soldados. Entre las cifras más recientes, se destacan los 13 policías fallecidos en el año 2025 tras el ataque a un helicóptero Black Hawk que apoyaba labores de erradicación en el municipio de Amalfi, Antioquia. La mayoría de las muertes de erradicadores se debe a la activación de minas antipersonales o trampas cazabobos instaladas entre los cultivos.

Las tropas también enfrentan trampas tradicionales como las conocidas como "punji", que consisten en hoyos cubiertos con estacas de madera, guadú o metálicas en los fondos. Aunque estas trampas son menos frecuentes hoy en día, siguen representando un peligro mortal para los soldados y los trabajadores civiles que avanzan por los senderos y las plantaciones, requiriendo extrema cautela en cada paso que dan.

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Metas operativas y reinicio de aspersión

Actualmente, más de 460 operarios que integran 22 grupos móviles están erradicando un promedio diario de 46,82 hectáreas en el Putumayo. La meta establecida es de 3.000 hectáreas desde el 1 de noviembre hasta el 21 de diciembre, fecha en la que se cierra el ciclo operativo por razones administrativas. La Policía Nacional también trabaja en la aspersión terrestre focalizada y cuenta con autorización para usar drones agrícolas a baja altura para alcanzar estas metas institucionales.

Desde el 7 de agosto, el Ministerio de Defensa Nacional y el Consejo Nacional de Estupefacientes trabajan en reglamentar el reinicio de la aspersión aérea con glufosinato de amonio, sustituto del glifosato. Esta medida busca erradicar cultivos en 19 departamentos. Nariño lidera con más de 64 mil hectáreas, seguido por el Catatumbo (Norte de Santander) con 48.700 hectáreas, el Putumayo con 49 mil y el Cauca con 31.000 hectáreas, marcando las zonas prioritarias de intervención futura.