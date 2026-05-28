Errores comunes en el cuidado de la piel que aceleran el envejecimiento y cómo evitarlos

Dermatólogas revelan los hábitos diarios que dañan la piel, como no usar protector solar, seguir modas de internet o dormir maquillado. Aprende a corregirlos para mantener un cutis saludable.

El estrés, la ansiedad y la falta de sueño no solo afectan el bienestar general, sino que también dejan huella en el rostro. Cuidar la piel parece una tarea sencilla, pero hay hábitos cotidianos que pueden estar causando más daño del que se cree.

Según dermatólogas consultadas, comportamientos que parecen inofensivos favorecen la aparición de manchas, aceleran el envejecimiento y generan problemas cutáneos difíciles de corregir. A continuación, se detallan los errores más comunes que observan en consulta y la importancia de corregirlos a tiempo. Uno de los fallos más graves es no utilizar protector solar a diario.

Aún persiste la creencia de que este producto solo es necesario en la playa o bajo el sol intenso, pero la radiación está presente constantemente y es una de las principales causas del envejecimiento prematuro, las manchas y la pérdida de colágeno. Además, muchas personas confían en cremas hidratantes con factor de protección solar (FPS), pero si el FPS es inferior a 30, no reemplaza al protector solar tradicional.

La dermatóloga Jimena Peña explica que la protección debe mantenerse incluso en interiores, ya que la luz visible, la luz azul de las pantallas y la radiación infrarroja también dañan la piel. Asimismo, ningún protector mantiene su eficacia todo el día; se recomienda reaplicar al menos una vez durante la jornada. Otro error frecuente es seguir recomendaciones de redes sociales sin supervisión profesional. Cada vez es más común que los usuarios compren productos o mezclen ingredientes basándose en videos virales.

Sin embargo, la piel de cada persona es única y reacciona de forma distinta. Lo que funciona para un influencer puede causar irritación, brotes o alergias en otro. La dermatóloga Guatibonza advierte sobre la costumbre de recomendar productos a familiares o amigos solo porque a alguien le dieron resultado. Del mismo modo, dormir maquillado o no limpiar el rostro correctamente impide la regeneración nocturna de la piel, acumulando impurezas y obstruyendo poros.

Tocar constantemente el rostro o manipular granitos empeora la inflamación y aumenta el riesgo de cicatrices y manchas permanentes. El cuidado de la piel va más allá de las cremas. Factores como el estrés, la ansiedad y la falta de sueño se reflejan directamente en el cutis, favoreciendo alteraciones como brotes de acné, ojeras y pérdida de luminosidad.

Las dermatólogas insisten en que la salud dermatológica debe incluir hábitos de bienestar general: una alimentación equilibrada, hidratación adecuada, gestión del estrés y un sueño reparador. La prevención es la mejor herramienta contra el envejecimiento prematuro y las afecciones cutáneas. Corregir estos errores a tiempo puede marcar la diferencia entre una piel sana y una dañada





lafm / 🏆 7. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

¿Qué hacer ante cortes, raspones y hemorragias para evitar infecciones y complicaciones? Especialistas respondenEspecialistas en primeros auxilios advierten sobre los errores más frecuentes al tratar heridas y explican cuándo es necesario acudir a urgencias.

Read more »

El Papa convoca a garantizar que la Inteligencia Artificial sirva al bien comúnEl Papa León XIV ha lanzado una carta encíclica para abordar el impacto de la Inteligencia Artificial en la sociedad y exponer los peligros del uso indebido de la tecnología

Read more »

Millonarios: Fabián Bustos habla de errores y cambios para lo que vieneEl entrenador argentino habló de la necesidad de realizar modificaciones importantes en la plantilla pensando en el segundo semestre. La caída ante O'Higgins terminó profundizando un semestre complicado para el equipo azul.

Read more »

Amaranto llega al DIM: Ilusión, dudas y una dirigencia que no aprendePor: Mauricio Correa

Read more »