Erupción del volcán Dukono en Indonesia deja dos muertos y un desaparecido

La erupción del volcán Dukono en la isla de Halmahera, Indonesia, provocó la muerte de dos senderistas singapurenses y dejó a uno más desaparecido. Las autoridades advierten sobre el peligro continuo debido a la actividad volcánica y la nube de ceniza que afecta a zonas residenciales.

Dos senderistas singapurenses perdieron la vida y uno más sigue desaparecido este viernes en Indonesia tras la erupción del volcán Dukono, ubicado en la isla de Halmahera, en el noreste del país, según confirmaron las autoridades locales.

La agencia de rescates de Indonesia, Basarnas, informó en un comunicado que logró evacuar con éxito a alrededor de una veintena de personas que habían quedado atrapadas tras la erupción, que ocurrió a las 7:41 hora local (22:41 GMT del jueves), horas después de reportar que 17 excursionistas estaban desaparecidos. Se ha confirmado que dos personas fallecieron, una sigue desaparecida y otras dos continúan en la ladera de la montaña buscando al senderista perdido.

Además, se reportaron varios heridos, aunque no se ha precisado la cifra exacta. La erupción del volcán Dukono se prolongó durante más de 16 minutos, acompañada de fuertes estruendos y una densa columna de humo que alcanzó cerca de 10.000 metros sobre la cumbre, según la agencia de vulcanología de Indonesia.

Las autoridades advirtieron que la zona sigue siendo altamente peligrosa debido a la intensa actividad volcánica, que podría intensificarse en cualquier momento, además de los riesgos derivados de la exposición a cenizas volcánicas. La nube de ceniza se desplaza hacia el norte, lo que supone un riesgo de caída de ceniza en zonas residenciales y en la ciudad de Tobelo, incrementando los riesgos para la salud de la población y alterando las actividades diarias, incluido el transporte y la limpieza ambiental.

Desde el 11 de diciembre de 2024, el Centro de Vulcanología y Mitigación de Riesgos Geológicos de Indonesia recomienda a residentes, turistas y excursionistas evitar cualquier actividad en un radio de cuatro kilómetros del cráter activo Malupang Warirang, situado en el flanco suroeste del Dukono. Indonesia forma parte del llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor actividad sísmica y volcánica del mundo, donde se registran miles de temblores cada año, la mayoría de magnitud moderada.

El país asiático alberga más de 400 volcanes, de los cuales al menos 129 permanecen activos y 65 son considerados peligrosos. En diciembre de 2023, la erupción del volcán Merapi, considerado uno de los más activos del planeta y ubicado en la isla de Sumatra, dejó 23 personas muertas.

Asimismo, el pasado noviembre, las autoridades evacuaron a cerca de 1.000 personas, entre ellas más de un centenar de alpinistas, tras la erupción del volcán Semeru, en la isla de Java, una de las más pobladas del mundo





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