Escándalo Astral: Astrólogo Daniel Daza en el Ojo del Huracán por Supuesta Manipulación en Predicción Política

Un incidente en vivo en YouTube expone presunta manipulación en las predicciones astrológicas de Daniel Daza, involucrando a Iván Cepeda y María José Pizarro, desatando una tormenta política en Colombia.

Lo que se pretendió presentar como una “ predicción astral” culminó en un instante sumamente embarazoso en una transmisión en vivo de YouTube. El protagonista de este incidente que ha causado revuelo en las redes sociales en las últimas horas es el astrólogo Daniel Daza , quien estaba leyendo la supuesta carta astral de Iván Cepeda y afirmó que este ganaría en la primera vuelta en las elecciones del próximo 31 de mayo. Hasta ese punto, todo parecía normal.

Sin embargo, el astrólogo, al leer la carta astral en vivo, no se percató de que en su pantalla aparecieron mensajes de WhatsApp de María José Pizarro, supuestamente dándole directrices. Al darse cuenta, eliminó la pantalla inmediatamente, perdiendo la concentración y sin saber cómo reaccionar. Pizarro es senadora del Pacto Histórico, precisamente el partido político de izquierda donde Iván Cepeda es el principal candidato presidencial. El incidente se produjo justo después de conocerse esta semana la última encuesta de Atlas-Intel, que señala que, aunque Cepeda encabeza la intención de voto, perdería en segunda vuelta contra Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia en junio de 2026. La controversia desatada no se centró en la supuesta predicción de Daniel Daza, sino en un error técnico durante la transmisión en vivo que desencadenó una tormenta política en plena campaña presidencial en Colombia. \Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar, criticando este 'lunar' en la supuesta predicción. Los comentarios fueron contundentes: “Por tramposos los dos, les falló el subconsciente!! Quedaron como payasos”; “En pleno acto “místico”, ¡pum! le aparecen los WhatsApp de María José Pizarro dándole la línea como si fuera teleprompter celestial. Ahí sí se le desalinearon los planetas, perdió la conexión “cósmica” y casi se le cae el show en vivo. Qué mala suerte: Mercurio retrógrado… pero en el grupo de WhatsApp. Al final quedó claro que no era astrología ni intuición astral… era guión, instrucciones y libreto mal actuado. Porque en el petrismo no predicen el futuro… lo ensayan'; “Con este vergonzoso episodio, el cómico mercader de predicciones terminó de hundir su poca credibilidad. No era astrología… era libreto. Las estrategias y las mentiras del petrismo no dejan de sorprender”. Estos son solo algunos de los mensajes publicados por los usuarios. Tras los señalamientos y la polémica generada en las redes sociales, el astrólogo Daniel Daza se pronunció en un video el pasado viernes 10 de abril. Daza expresó: “Por hacerle daño a una campaña política, están haciendo daño a la marca Daniel Daza Astrólogo”, y aseguró que no recibe pagos de campañas políticas ni por asesorías a candidatos políticos. Además, explicó que en el mensaje de WhatsApp que se alcanzó a ver en su pantalla, se comentaba una predicción que tenía planeado revelar en otra transmisión. \Daniel Daza, un astrólogo colombiano, conocido por sus predicciones sobre temas de actualidad, especialmente en el ámbito político y del entretenimiento, ha sido el centro de la polémica. Su popularidad creció al predecir correctamente que Gustavo Petro y Rodolfo Hernández se disputarían la segunda vuelta presidencial en 2022. Este incidente ha generado un debate sobre la veracidad de las predicciones astrológicas y la posible manipulación de la información en el contexto político colombiano. El evento ha puesto en tela de juicio la credibilidad del astrólogo y ha resaltado la importancia de la transparencia y la ética en la difusión de información, especialmente en el ámbito político, donde las predicciones pueden influir en la opinión pública y en el proceso electoral. La controversia también ha reavivado el debate sobre la legitimidad de las prácticas astrológicas y su rol en la sociedad, especialmente cuando se mezclan con la política y las estrategias de campaña





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