Escándalo de contratos indebidos: Investigación a Petro y Deicy Jiménez en Colombia

Investigadores y autoridades judiciales analizan pruebas sobre contratos estatales irregulares en la Presidencia de Gustavo Petro, vinculados a Deicy Jiménez y otras mujeres durante su gestión presidencial en Colombia.

Un profundo escándalo político e investigaciones jurídicas de gran envergadura han estallado en Colombia, centradas en presuntas contrataciones estatales realizadas durante el gobierno de Gustavo Petro. El epicentro de estas acusaciones recae sobre el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, conocido por sus siglas como Dapre, que actualmente lidera Carlos Ríos bajo la administración actual. La crisis se intensificó tras el testimonio público de Deicy Jiménez y las declaraciones oficiales que señalan una red de vinculaciones laborales irregulares.

Detectan red de contratos con mujeres en la Presidencia

La revelación clave ocurrió el pasado 21 de octubre, cuando Carlos Ríos, nuevo director del Dapre, denunció públicamente la existencia de una lista detallada que incluye a 48 mujeres. Estas personas habrían sido vinculadas mediante contratos por prestación de servicios en las dependencias de la Presidencia de la República. Las condiciones de estas contrataciones se describen como instrumentación, implicando que muchas de las trabajadoras eran sexuales.

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Carlos Ríos sostuvo con firmeza que estos contratos, denominados en los expedientes administrativos como contratos indebidos, estuvieron relacionados con la facilitación de encuentros personales. Asimismo, se alleges que se utilizó la sede de gobierno para fines distintos a la administración pública, desviando el propósito estatal. Según las declaraciones del funcionario gubernamental, se recopilaron testimonios internos de contratistas que indican haber sido presionadas u obligadas a mantenerse disponibles para el entorno del exmandatario. Esta disponibilidad fue presentada como un requisito estricto para conservar sus honorarios y renovaciones contractuales.

Denuncias penales entre el Gobierno y la defensa de Petro

Estas acusaciones llevaron al Dapre a anunciar oficialmente el traslado de informes y expedientes administrativos a la Fiscalía General de Nación. La reacción fue inmediata y polarizada. La defensa jurídica del expresidente Gustavo Petro y el Pacto Histórico denunciaron penalmente a Carlos Ríos. Sus argumentos se basan en presuntas presiones y hostigamientos dirigidos a funcionarias y contratistas para que declararan en contra del exmandatario.

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A pesar de estas alegaciones de acoso institucional por parte de la defensa de Petro, la gravedad de la información motivó que la Fiscalía General y la Procuraduría General abrieran investigaciones formales sobre el caso. Ambas entidades citaron a declarar al director del Dapre para que ampliara las denuncias y proporcionara detalles adicionales sobre la red de contratación. Paralelamente, el Gobierno nacional denunció amenazas y situaciones de intimidación contra Carlos Ríos tras las revelaciones que hizo el funcionario sobre el escándalo de contratos y la presunta instrumentalización de mujeres durante la administración de Gustavo Petro.

El testimonio de Deicy Jiménez y las pruebas forenses

Detrás de las afirmaciones de Carlos Ríos, a finales de octubre de 2026, Deicy Jiménez, exfuncionaria durante la administración Petro, hizo público su testimonio ante medios de comunicación. Según sus declaraciones detalladas, conoció a Gustavo Petro en 2019, cuando él ejercía como senador de la República. Jiménez afirmó que a lo largo de los años mantuvo encuentros personales y relaciones íntimas con él. Según su versión, estas relaciones eran retribuidas o condicionadas a través de contratos de prestación de servicios financiados con recursos públicos en distintas entidades del Estado.

Jiménez resaltó explícitamente que no se trataba de un caso aislado dentro del aparato estatal. Aseguró que existían decenas de mujeres bajo un esquema similar de instrumentalización y vinculación al erario público. En sus declaraciones, calculó el número de mujeres afectadas entre 30 y 40. Conforme avanzó la controversia mediática y judicial, Jiménez entregó a las autoridades su teléfono celular con copias de chats y registros de conversaciones. También hizo público un video donde se observa a ambos sosteniendo una conversación privada. Su objetivo fue sustentar que sí existía una relación directa y cercana con el exmandatario.

La Corte Suprema ordena peritaje y examen judicial al Senado

La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia dispuso la entrega inmediata y posterior peritaje forense del teléfono celular de Deicy Jiménez. Este procedimiento técnico, que se adelantará en los laboratorios de criminalística de la Fiscalía General de Nación, busca extraer cadenas de mensajes, registros de llamadas y archivos digitales al respecto. La precisión técnica es crucial para verificar la autenticidad de las comunicaciones digitales presentadas como prueba.

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Ante este hecho, el presidente de esa área de la corporación judicial, magistrado Carlos Solórzano, afirmó que independientemente de lo íntimo, lo importante es entrar a determinar las implicaciones desde el punto de vista penal. El magistrado señaló que se debe analizar si hubo contratos con dineros del Estado o si existió corrupción administrativa. Además, añadió que los servidores públicos tienen grandes responsabilidades tanto en lo público como en lo privado. Desde el punto de vista de las investigaciones, esperan que lleguen a contextos de realidad y la Corte se pronunciará si le corresponde.

De manera paralela, la Corte ordenó una inspección judicial a la Secretaría General del Senado de la República. Esta medida busca recopilar los expedientes laborales, minutas de contratación, certificaciones de pago y antecedentes administrativos a nombre de Jiménez. Este paso administrativo y legal es fundamental para reconstruir la cadena de mando y la aprobación de los recursos públicos que se asignaron a las entidades donde trabajó la exfuncionaria durante el periodo bajo escrutinio.