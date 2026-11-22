El Pacto Histórico enfrenta graves acusaciones por documentos académicos falsos. Las congresistas Luz Verónica Estrada, Claudia Romero y Andrea Vargas son investigadas por presuntas falsedades en sus credenciales.

La coalición política Pacto Histórico enfrenta una crisis institucional sin precedentes debido a la exposición pública de supuestos títulos universitarios y de bachillerato falsos en el currículum de varios de sus representantes legislativos. Este escándalo nacional ha obligado a la dirigencia del partido a tomar medidas disciplinarias inmediatas y ha iniciado procesos formales ante las autoridades judiciales y los órganos de ética interna del movimiento político.

Denuncia contra Luz Verónica Estrada Holguín

La congresista Luz Verónica Estrada Holguín, quien representa al departamento de Antioquia, ha sido denunciada formalmente ante la Corte Suprema de Justicia por presuntamente presentar un documento de título universitario falso. El conflicto central radica en que la legisladora afirmó ser ingeniera de minas y metalurgia por la Universidad Nacional de Colombia, sin embargo, una investigación interna concluyó que el documento contiene información fraudulenta.

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La verificación que expuso la falsedad fue solicitada por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (COPNIA), quien a su vez solicitó a la Facultad de Minas de la Universidad Nacional, con sede en Medellín, que revisara sus archivos físicos y digitales. Como resultado de esta auditoría, se determinó que la información proporcionada por la congresista no coincidía con los registros oficiales de la institución educativa.

Además de la problemática universitaria, la Institución Educativa Juan Pablo Gómez Ochoa, ubicada en el municipio de Caramanta, Antioquia, confirmó oficialmente que el título de bachiller de la representante también es falso. Ante la gravedad de los hechos, la Coordinación Nacional Provisional del Pacto Histórico ha solicitado que la legisladora renuncie a su curul en el Congreso de la República.

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Acusaciones contra Claudia Romero Nader

Paralelamente, otro caso de alta visibilidad ha involucrado a la representante a la Cámara por Bogotá, Claudia Teresa Romero Nader, quien también es parte del Pacto Histórico. El reconocido influencer Juan Felipe Pedraza, administrador de la cuenta de X conocida como Rentas, reveló que la parlamentaria habría mentido sobre su formación académica, afirmando ser egresada en Administración de Empresas de la Universidad Javeriana.

Pedraza detalló que tras recibir información de una amiga, procedió a comprobar los datos académicos de la funcionaria. Según sus declaraciones, contactó directamente a la Universidad Javeriana y recibió una respuesta del Director de la Oficina de Admisiones y Registro Académico, quien indicó que Claudia Teresa Romero Nader no se encuentra en la base de datos de registro académico ni estuvo inscrita como estudiante.

El investigador también consultó con el Consejo Profesional de Administradores de Empresas y confirmó que la representante no está matriculada ni existe ningún registro de graduación en la institución. Este hallazgo suma a la congresista bogotana a la lista de miembros del partido bajo escrutinio por supuestas falsificaciones documentales en sus perfiles profesionales.

Defensa de Andrea Vargas y situación política

El escándalo también ha afectado a la representante a la Cámara por el departamento del Atlántico, Andrea Vargas, quien fue señalada por indicar en su perfil que era abogada de la Universidad del Atlántico. Sin embargo, usuarios de redes sociales, incluyendo a Miguel Serna, detectaron discrepancias y divulgaron capturas de pantalla que cuestionaban dicha afirmación.

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Ante las críticas en las redes, Vargas emitió una defensa donde negó cometer cualquier delito. La parlamentaria afirmó que nunca contrató con el estado ni falsificó ningún título. Específicamente, aclaró que es egresada, no graduada, de la Universidad del Atlántico, indicando que cursó todas sus materias y está cumpliendo los requisitos pendientes para recibir su diploma, una tarea que había postergado.

La Comisión Nacional de Ética Provisional del Pacto Histórico ha sido convocada para el 23 de noviembre con el objetivo de asumir la gestión formal de estos casos relacionados con la supuesta falsedad de documentos académicos y profesionales. Las instancias partidistas han instruido a los legisladores involucrados a asumir su defensa ante las autoridades competentes, respetando escrupulosamente la presunción de inocencia y el debido proceso legal vigente en Colombia.