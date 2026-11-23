La Corte Suprema investiga a Claudia Romero Nader y Verónica Estrada por títulos fraudulentos. Andrea Vargas también corrige su perfil académico ante el escándalo en el Pacto Histórico.

La integridad académica de varios integrantes del Pacto Histórico se encuentra bajo escrutinio severo tras la revelación de títulos falsos y perfiles inexactos en el Congreso de la República. La crisis institucional comenzó con la representante Verónica Estrada, quien fue acusada de presentar credenciales fraudulentas para su candidatura a la Cámara de Representantes. Este incidente inicial activó una cadena de denuncias que ahora involucra a otras figuras clave del partido, incluyendo a la congresista Claudia Romero Nader y a la representante Andrea Vargas, generando un clima de incertidumbre y conflicto dentro de la corporación legislativa colombiana.

Denuncia de títulos fraudulentos contra Romero Nader

La ingeniero Juan Felipe Pedraza, reconocido en redes sociales con el alias Rentas, lideró la investigación que desarticuló la trayectoria académica de la congresista Claudia Romero Nader. Pedraza publicó un video en su cuenta de X donde detalla que consultó directamente a la Universidad Javeriana y al Consejo Profesional de Administración de Empresas (CPAE) para verificar la autenticidad de los datos que aparecían en el perfil público de Nader. La conclusión de esta auditoría informal fue contundente: la institución educativa confirmó que Romero Nader no figura matriculada y que, por ende, no existe registro académico alguno que respalde su afirmación de ser administradora de empresas.

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La controversia generada por estas revelaciones ha trascendido las plataformas digitales y ha alcanzado las instancias judiciales y disciplinarias más altas del país. El caso de Romero Nader ya fue formalmente denunciado ante la Corte Suprema de Justicia y ante la Procuraduría General de la Nación. Estas entidades están evaluando las acusaciones de que la congresista utilizó un título falso de administradora de empresas para fortalecer su perfil profesional y político. El escándalo no solo cuestiona su idoneidad, sino que también plantea graves interrogantes sobre los mecanismos de verificación que permiten la presentación de candidatos con antecedentes académicos dudosos en las listas electorales.

Claudia Romero Nader, quien nació en Sahagún, Córdoba, ha construido su carrera pública como una lideresa comunitaria en Bogotá. Su trayectoria está especialmente arraigada en localidades como Kennedy, San Cristóbal y Ciudad Bolívar, donde desarrolló su activismo social. Actualmente, integra la Cámara de Representantes para el periodo 2026-2030 en representación del Pacto Histórico. Además de sus labores legislativas, forma parte de la Comisión Séptima, órgano clave que se encarga de debatir y regular asuntos sensibles relacionados con el sistema de salud, las políticas laborales y la seguridad social en Colombia. La gravedad de las acusaciones podría comprometer su permanencia en este cargo vital para la representación de estos sectores sociales.

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Ajuste de perfil académico de Andrea Vargas

En medio de la tormenta política, la representante Andrea Vargas se vio obligada a rectificar públicamente información crítica sobre su formación profesional. La congresista, quien aparecía en el sitio web oficial de la Cámara de Representantes con el título de abogada de la Universidad del Atlántico, reconoció que aún no se ha graduado formalmente. El punto de inflexión en este caso fue la denuncia realizada por el estudiante de Derecho antioqueño Miguel Serna, quien publicó capturas de pantalla en X que evidenciaron cambios sutiles pero significativos en su perfil profesional durante las fechas del 19 al 21 de noviembre.

Las evidencias mostradas por Serna revelan que el 19 de noviembre su perfil indicaba claramente que era abogada, mientras que para el 21 de noviembre la redacción fue modificada para afirmar que solo cursó estudios de Derecho en dicha universidad. Ante la presión mediática y el precedente marcado por el caso Estrada, Vargas respondió alegando una "imprecisión" en la redcripción inicial y negó categoricamente haber falsificado documentos físicos o legales. Su defensa se centra en la distinción técnica entre ser egresada, es decir, haber completado el currículo, y ser graduada, el acto formal de recibir el diploma. Ella afirma que ha cumplido con todas las materias y requisitos, pero que la recepción del diploma oficial es una tarea que ha postergado en el tiempo.

Impacto institucional y demandas de transparencia

Andrea Vargas explicó en sus declaraciones que la corrección de su perfil fue una medida preventiva tomada tras estallar la polémica inicial alrededor de Verónica Estrada. Al revisar la situación de sus colegas, el equipo de Vargas detectó que la redacción de su perfil no reflejaba la realidad académica actual y procedió a ajustarla "en honor a la verdad". Esta admitición, aunque busca mitigar el daño reputacional, confirma que existió una representación inexacta de su cualificación profesional frente a la ciudadanía y la institución legislativa. Este tipo de ajustes reactivos han intensificado el debate sobre la necesidad de controles más estrictos antes de permitir la inscripción de candidatos.

La serie de escándalos relacionados con credenciales académicas ha motivado una reacción coordinada dentro del Congreso. Varios congresistas han solicitado formalmente a la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes que inicie una revisión exhaustiva y sistemática de los títulos y certificaciones académicas de todos los miembros de la corporación. La idea es establecer un protocolo de verificación robusto que impida que personas con antecedentes académicos cuestionables ocupen cargos de elección popular. Esta demanda surge directamente de las dudas y la desconfianza generadas por los múltiples casos que han emergido recientemente, poniendo en riesgo la credibilidad institucional del Pacto Histórico y del sistema político en su conjunto.