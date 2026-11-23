La representante Claudia Teresa Romero Nader enfrenta graves acusaciones por presentar un título universitario falso de la Universidad Javeriana ante la Cámara de Representantes en agosto de 2024.

La congresista del Pacto Histórico, Claudia Teresa Romero Nader, se encuentra en el centro de un violento escándalo por presunta falsificación de documentos académicos. El periodista Juan Pablo Barrientos reveló que, para su posesión como representante, la petrista entregó un diploma que acreditaba su título de administradora de empresas otorgado por la Universidad Javeriana. Este documento, fechado el 9 de agosto de 2024, ha sido desmentido por la propia institución educativa, confirmando que la funcionaria no cursó estudios allí ni obtuvo dicha titulación.

Verificación oficial de la Universidad Javeriana

La Oficina de Admisiones y Registro Académico de la Universidad Javeriana, a través de su director José Fernando Murillo, emitió un comunicado oficial desestimando la validez del certificado presentado por Romero Nader. Las autoridades universitarias confirmaron que la congresista no aparece en la base de datos de registro académico y que nunca estuvo inscrita como estudiante en dicha casa de estudios. Esta declaración institucional confirma las denuncias previas y deja sin sustento legal la trayectoria académica alegada por la legisladora en sus perfiles oficiales.

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El rol del creador de contenidos Juan Felipe Pedraza

La investigación inicial fue impulsada por Juan Felipe Pedraza, conocido en las redes sociales como Rentas, quien decidió auditar los antecedentes de la congresista tras recibir información sobre su titulación. Pedraza afirmó que consultó directamente a la Universidad Javeriana y al Consejo Profesional de Administración de Empresas (CPAE) para contrastar los datos públicos. El economista publicó en su cuenta de X que realizó las diligencias necesarias para verificar la verdad, asegurando que ni está matriculada ni existe en la Universidad Javeriana según los registros oficiales.

Escalada judicial y casos conectados en el Pacto Histórico

La gravedad de las acusaciones ha provocado que el caso trascienda el escrutinio político y llegue a los organismos de control máximo. Romero Nader fue denunciada ante la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría General de la Nación por la presunta falsedad del título de administradora de empresas. Esta situación se suma a otros escándalos recientes en el mismo partido, como el caso de Verónica Estrada, quien también enfrentó acusaciones de títulos falsos, generando un clima de incertidumbre y solicitud de revisiones internas por parte de varios congresistas.

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Controversia con Andrea Vargas y la Universidad del Atlántico

Paralelamente, la representante Andrea Vargas, quien también integra el Pacto Histórico, ha sido cuestionada por la redacción de su perfil académico. El estudiante de Derecho Miguel Serna publicó capturas de pantalla que mostraban cambios en su biografía en la página de la Cámara entre el 19 y el 21 de noviembre. Originalmente se describía como abogada de la Universidad del Atlántico, pero fue modificado para indicar que cursó estudios en dicha institución, una aclaración que Vargas atribuyó a una imprecisión corregida por honor a la verdad.

Reacciones institucionales y comisiones de ética

A pesar de las aclaraciones de Vargas, quien afirmó ser egresada pero no graduada de la Universidad del Atlántico y estar cumpliendo requisitos pendientes, la controversia continúa. La publicación de la universidad el 9 de marzo, un día después de su elección, felicitaba a su egresada, lo que contrasta con las correcciones posteriores. Ante la acumulación de casos, varios congresistas han solicitado a la Comisión de Ética de la Cámara realizar una revisión exhaustiva de los títulos y certificaciones académicas de todos los integrantes de la corporación.