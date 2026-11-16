Escándalo DNI: Hacker Carlos Oyola y conspiración electoral bajo Petro

La Dirección Nacional de Inteligencia enfrenta graves acusaciones por supuestos ciberataques a la Registraduría coordinados por Carlos Andrés Oyola Tovar.

La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) bajo la administración de Gustavo Petro enfrenta una crisis institucional sin precedentes debido a la revelación de un presunto plan de desestabilización electoral. Fuentes periodísticas confirman que la entidad, encargada de la seguridad democrática, habría derivado en una herramienta de defensa política. Esta transformación se evidencia con la captura de Carlos Andrés Oyola Tovar, el hombre acusado de liderar una red para alterar los resultados de la segunda vuelta presidencial.

Crisis Institucional En La Dirección Nacional De Inteligencia

Durante el mandato del expresidente, la DNI perdió su carácter de cuerpo técnico de carrera para convertirse en un espacio donde predominaron figuras cercanas al gobierno. En tan solo cuatro años, la dirección de la entidad estuvo en manos de cuatro exmilitantes del grupo armado M-19. Estos exintegrantes incluyen a Manuel Alberto Casanova, Carlos Ramón González, quien actualmente se encuentra prófugo en Nicaragua, Jorge Lemus y René Guarín. La rotación en altos cargos y el perfil político de estos funcionarios sugiere una politización profunda de la inteligencia estatal.

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La percepción de que la agencia se convirtió en una policía gubernamental se reforzó con las acciones de Carlos Andrés Oyola Tovar. Según las investigaciones preliminares, Oyola fue el artífice de una red destinada a atacar los sistemas informáticos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Este acto se inscribe dentro de la ofensiva pública que Gustavo Petro mantuvo contra la autoridad electoral durante la campaña. El expresidente cuestionó repetidamente el software utilizado, exigió la revelación del código fuente y atacó la validez de los formularios E-14.

Acusaciones Contra Carlos Andrés Oyola Tovar

Carlos Andrés Oyola Tovar es el nombre central en la denuncia de que intentaron modificar los resultados del 21 de junio para favorecer a Iván Cepeda. Un informe de empalme señala que Oyola coordinó activistas digitales, bodegueros y hackers con el objetivo específico de cambiar los votos. Documentos obtenidos por Semana revelan intentos adicionales de alterar el mapa de riesgo electoral y modificar los datos del preconteo. Estas maniobras buscaban sembrar duda sobre la autonomía de la Registraduría y reforzar narrativas de presunto fraude.

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Aunque se encuentra en prisión, la detención de Oyola no fue por los delitos electorales, sino por un escándalo universitario. La Fiscalía investiga que entre 2017 y 2023, Oyola alteró calificaciones en la UNAD para que 19 estudiantes obtuvieran títulos sin cumplir los requisitos. Él actuó como enlace con personas dentro de la universidad. Su propio historial académico fue modificado 46 veces, lo que le permitió graduarse como ingeniero de sistemas y especialista en gerencia pública, títulos que usó para aspirar a cargos de poder.

La Conexión Familiar Y La Registraduría

El escándalo adquiere una dimensión más compleja con la figura del hermano gemelo de Carlos Andrés, Cristian Javier Oyola Tovar. Se ha revelado que este ingresó a la Registraduría Nacional el 13 de febrero de 2026. Su acceso se logró mediante una autorización enviada por un correo electrónico a nombre de la magistrada del Consejo Nacional Electoral, Fabiola Márquez, del Pacto Histórico. Esta conexión directa facilita la teoría de una infiltración organizada en la autoridad electoral.

La denuncia formal por estos ataques llegó de la mano del registrador Hernán Penagos. El 5 de marzo de 2026, Penacos acudió ante la Fiscalía para denunciar un plan destinado a alterar los sistemas informáticos. Las alertas de ciberataques continuaron durante la campaña legislativa, donde se detectaron hasta 300 direcciones IP conectadas simultáneamente para suplantar la página web de la Registraduría. La Misión de Observación Electoral (MOE) identificó 300 campañas de desinformación, 56 de las cuales buscaban la desconfianza en la integridad del proceso.

Investigaciones De La Contraloría Y Próximos Pasos

Actualmente, no existe una investigación pública abierta que haya establecido definitivamente la responsabilidad penal por el ataque electoral. Sin embargo, la maquinaria de control del Estado ha entrado en acción. La Contraloría General ordenó una revisión prioritaria de cinco contratos de la DNI por un valor cercano a los 20.783 millones de pesos. Esta medida busca esclarecer las presuntas irregularidades financieras que rodean a la entidad y su uso durante el periodo político analizado.

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Los interrogantes sobre la agencia de inteligencia continúan vigentes. Los documentos conocidos sugieren que la DNI habría terminado protegiendo a personas bajo sospecha de delitos informáticos, como es el caso de Oyola. Mientras la Fiscalía procesa a Oyola por cinco delitos, incluido el acceso abusivo a sistemas informáticos, la sociedad colombiana espera respuestas sobre hasta qué punto la inteligencia estatal fue instrumentalizada para afectar la democracia.