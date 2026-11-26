Claudia Romero Nader enfrenta denuncias por un diploma falso de la Universidad Javeriana, mientras Verónica Estrada es suspendida. Analizamos el impacto en el Pacto Histórico.

La crisis académica y ética que atraviesa el Pacto Histórico se intensifica con la suspensión de la representante a la Cámara Verónica Estrada y la apertura de una investigación contra Claudia Romero Nader. La Procuraduría General de la Nación confirmó la medida preventiva de tres meses contra Estrada por la presunta falsificación de documentos, incluyendo su título de ingeniera de la Universidad Nacional y certificaciones laborales. Paralelamente, la Universidad Católica está validando el expediente de Romero, quien ha negado presentar un título de la Universidad Javeriana para una especialización.

Suspensión de Verónica Estrada y detalles del caso

La Cámara de Representantes hizo efectiva la decisión de la Procuraduría que suspendió a Verónica Estrada durante tres meses. Esta sanción se fundamenta en la presunta falsificación de su diploma de bachiller, su título de ingeniera de la Universidad Nacional, su tarjeta profesional y certificaciones laborales. Estos documentos, según las autoridades, fueron utilizados por la congresista para firmar un contrato con la DIAN en 2025 por un valor de $78 millones. El caso Estrada representa el único avance concreto en materia de sanciones disciplinarias dentro de la bancada hasta el momento.

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Investigación contra Claudia Romero Nader

Claudia Romero Nader, representante a la Cámara por Bogotá, se enfrenta a acusaciones de haber presentado un diploma de Administración de Empresas de la Universidad Javeriana para ser admitida en una especialización. La Universidad Católica señaló que Romero habría aportado el título como requisito de admisión para la Especialización en Gobierno y Gestión del Desarrollo Regional y Municipal en el segundo semestre de 2026. Ante esto, la U. Católica solicitó a la Javeriana certificar la autenticidad y titularidad del diploma, así como confirmar la fecha de grado y el programa cursado.

Denuncias y posiciones de los implicados

Claudia Romero ha calificado los señalamientos como un nuevo ataque a su curul y aseguró que nunca ha dicho tener títulos de la Universidad Javeriana. La congresista afirmó que, cuando se enteró de la circulación del documento, lo denunció ante las autoridades. Sin embargo, el periodista Juan Pablo Barrientos reveló una hoja de vida que Romero habría entregado a la Cámara de Representantes, donde aparece como graduada de Administración de Empresas con una especialización en curso. Barrientos cuestionó públicamente la denuncia de la congresista y la veracidad del documento.

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Acciones legales de la izquierda y críticas a Petro

La representante Carol Borda, la senadora Sara Castellanos y el ciudadano Juan Felipe Pedraza anunciaron una denuncia ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema para investigar el origen del diploma de Romero, fechado el 9 de agosto de 2024. Su solicitud se basa en una certificación de la Javeriana expedida el 23 de septiembre de 2026, la cual indica que Romero no se encuentra inscrita como estudiante y no obtuvo el título. Por su parte, el expresidente Gustavo Petro calificó la suspensión de Estrada como una ruptura de la Constitución, argumentando que no es obligatorio tener títulos académicos para ejercer el cargo.

Dudas sobre la ética del Pacto Histórico

Mientras el partido dice que su comité de ética revisa los títulos cuestionados, el periodista Melquisedec Torres reveló que dicha comisión no está operativa. Según los estatutos, la comisión debe tener siete miembros elegidos por el Congreso Nacional, pero el Pacto Histórico no ha realizado dicho congreso. La situación de Estrada y Romero expone las vulnerabilidades institucionales del grupo parlamentario, donde la defensa de sus miembros prioriza la narrativa política sobre la verificación de antecedentes académicos y legales ante las instituciones educativas y el Estado.