Escándalo en Bogotá por desaparición de mujer y graves denuncias contra centro de estética Beauty Láser M. D.

La desaparición de Yulixa Toloza tras un procedimiento de lipólisis láser ha revelado un patrón de negligencia médica y condiciones insalubres en un centro estético del sur de Bogotá.

La ciudad de Bogotá se encuentra sumida en una profunda conmoción y angustia debido a la misteriosa desaparición de Yulixa Toloza , una mujer de cincuenta y dos años que acudió a un centro de estética en el barrio Venecia, ubicado al sur de la capital colombiana, para someterse a un procedimiento conocido como lipólisis láser.

Lo que comenzó como un deseo de mejorar su apariencia física se ha transformado en una pesadilla para su familia y seres queridos, quienes exigen respuestas inmediatas sobre el paradero de la mujer. El establecimiento involucrado, denominado Beauty Láser M. D., se encuentra situado estratégicamente frente a la estación de TransMilenio Alquería, en el sentido sur-norte, y se especializaba en ofrecer tratamientos de remodelación corporal como lipotransferencias, lipo 360 y la ya mencionada lipólisis láser.

El caso ha tomado un giro aún más oscuro tras la revelación de testimonios que sugieren que la desaparición de Toloza podría no ser un hecho aislado, sino el resultado de una gestión negligente y peligrosa dentro de las instalaciones del centro. En un testimonio impactante revelado por Citytv, otra paciente que asistió al mismo lugar decidió romper el silencio para advertir sobre los peligros de este establecimiento.

Esta mujer relató que fue atraída por la publicidad engañosa en redes sociales, donde el centro mostraba testimonios positivos, fotografías impactantes de antes y después, y comentarios que generaban una falsa sensación de confianza y profesionalismo. Sin embargo, la realidad fue drásticamente diferente. La víctima contó que, durante su procedimiento, sintió que perdía la conciencia repetidamente, mientras el personal le indicaba que sus signos vitales estaban descendiendo rápidamente.

A pesar de que se le informó que el proceso se realizaría bajo sedación, la mujer experimentó una vulnerabilidad extrema. Días después de salir del centro, comenzó a sufrir dolores intensos en todo el cuerpo y fiebres altas que la llevaron a ser ingresada de urgencia en el Hospital de Meissen. Allí, los médicos diagnosticaron una infección severa derivada directamente del procedimiento estético.

Al intentar buscar una explicación en Beauty Láser M. D., la respuesta de los encargados fue fría y evasiva, asegurando que todo había sido un éxito y posteriormente bloqueando cualquier canal de comunicación con la paciente. La gravedad de la situación se intensifica al analizar las condiciones del lugar donde se operaba a las pacientes.

Según los relatos, el centro estético no contaba con las instalaciones médicas adecuadas, describiéndolo como una habitación común, pequeña y limitada, donde solo se disponía de una camilla para realizar intervenciones invasivas. Además, se ha reportado que otras pacientes salían del local con un aspecto pálido y, en algunos casos, vomitando, lo que sugiere una mala praxis sistemática.

En el caso específico de Yulixa Toloza, el último rastro visual disponible es un video grabado el miércoles trece de mayo alrededor de las cuatro de la tarde. En las imágenes, se observa a la mujer en una camilla, visiblemente desorientada, con una palidez extrema y mostrando signos claros de dificultad respiratoria, mientras el personal le pedía permanecer en observación debido a las complicaciones.

Resulta preocupante que, según fuentes cercanas, un nuevo médico llamado Eduardo David Ramos Ramos se habría incorporado recientemente al equipo, generando desconfianza entre los clientes habituales y siendo señalado como el posible responsable de la intervención de Toloza. Mientras las autoridades competentes llevan a cabo operativos de búsqueda e inspección en el local, se ha descubierto que la propietaria, María Fernanda Delgado, mantenía una presencia activa en redes sociales como Instagram y Threads, donde promocionaba la fachada y los espacios internos del negocio hasta hace muy poco tiempo.

La investigación ahora se centra en determinar qué sucedió exactamente con Yulixa Toloza después de aquel video y si existen más víctimas de estas prácticas irregulares. Este suceso pone de manifiesto la urgencia de regular con mayor rigor los centros de estética que operan en la ciudad, evitando que la ambición económica prevalezca sobre la seguridad y la vida de los ciudadanos.

La comunidad y la familia de la desaparecida continúan en vela, esperando que la justicia actúe con rapidez para esclarecer los hechos y encontrar a Yulixa, mientras el centro Beauty Láser M. D. permanece bajo la lupa de la ley





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