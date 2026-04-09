Escándalo en cárcel de Itagüí: Denuncian fiesta con cantante vallenato y licor para cabecillas criminales

La concejal Claudia Carrasquilla denuncia fiesta con licor y cantante vallenato en la cárcel de Itagüí, donde se encuentran cabecillas criminales, cuestionando la seguridad y la impunidad en medio de negociaciones con el gobierno. Además, critica la derogación de órdenes de captura y la 'paz total'.

La concejal de Medellín, Claudia Carrasquilla , del partido Centro Democrático, ha levantado su voz para denunciar un evento que considera inaceptable dentro del pabellón de máxima seguridad de la cárcel de Itagüí. Este pabellón alberga a los cabecillas de las bandas criminales del Valle de Aburrá, aquellos que actualmente se encuentran en negociaciones con el Gobierno.

La denuncia se centra en la autorización para el ingreso de un reconocido cantante vallenato y el consumo de licor dentro del penal. La concejal Carrasquilla expresó su indignación ante lo que describe como una 'rumba desde la mañana', cuestionando abiertamente qué tipo de celebración se estaría llevando a cabo en un lugar de máxima seguridad, especialmente en un contexto de creciente preocupación por la seguridad ciudadana. La concejal ha señalado que mientras los ciudadanos viven con temor, los criminales parecen estar de fiesta, planteando una interrogante sobre quién realmente ejerce el control. \Según la concejal, la autorización para este evento se produjo aprovechando la ausencia del director actual de la cárcel, el mayor Pérez, quien se encontraba de descanso. Quienes quedaron a cargo del penal fueron los que permitieron la entrada del cantante. Carrasquilla añadió que, como consecuencia del evento y del consumo de alcohol, varios de los reclusos se encontrarían en estado de embriaguez. La concejal concluyó que los reclusos, queriendo determinar qué estaban celebrando, habían tenido un cantante ofreciéndoles conciertos durante todo el día. Adicionalmente, se conoció que el equipo del artista vallenato Nelson Velásquez fue contactado para obtener información al respecto.\Paralelamente a esta denuncia, la concejal Carrasquilla también ha expresado su preocupación por la inseguridad jurídica derivada de la derogación de la resolución emitida por la Fiscalía que suspendía las órdenes de captura contra 16 cabecillas de estructuras criminales en Antioquia. La concejal cuestionó esta decisión, advirtiendo sobre la falta de claridad en los procesos y la alta inseguridad jurídica que se deriva de las decisiones administrativas. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián, celebró la reactivación de las órdenes de captura para los 16 cabecillas, pero reconoció que aún hay criminales en libertad debido a la resolución inicial de la Fiscalía y el Gobierno Nacional. Se ha mencionado a alias 'El Montañero', quien, según las autoridades, tiene vínculos con el ELN y las disidencias de las Farc lideradas por alias 'Calarcá' y alias Iván Mordisco. La concejal, en sus declaraciones, ha destacado la impunidad y el desastre que, a su juicio, ha generado la política de 'paz total' impulsada por el gobierno de Petro. Este contexto se suma a la crisis en el suroeste de Antioquia, donde la vía Urrao-Betulia ha permanecido cerrada durante diez días. En noticias relacionadas, se han presentado protestas de taxistas en el Aeropuerto El Dorado, que terminaron en enfrentamientos, y se ha informado sobre la restitución de Silvia Gette como rectora de la Universidad Autónoma del Caribe. Otros temas incluyen el bloqueo de taxistas en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá, la liberación de Ricardo Bonilla y la rentabilidad de las cuentas de ahorro en Colombia, así como avances tecnológicos de la NASA y discusiones sobre proyectos de infraestructura y la crisis en el sistema de salud





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