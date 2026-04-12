Escándalo en Cárcel de Itagüí: Fiesta, Irregularidades y Suspensión de Mesa de Paz

Un operativo del Inpec en la cárcel de Itagüí revela una fiesta con Nelson Velásquez, irregularidades con equipos tecnológicos, drogas y alcohol, y suspensión de la Mesa de Paz Urbana.

Un operativo de control sorpresa realizado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario ( Inpec ) en la cárcel de Itagüí, tras la viralización de una escandalosa fiesta que involucró al cantante Nelson Velásquez , ha revelado una serie de graves irregularidades en las condiciones de reclusión.

La intervención, llevada a cabo el 10 de abril en la Cárcel y Penitenciaría de La Paz, en Itagüí, se desencadenó luego de que se hiciera público un evento musical de gran envergadura organizado al interior del penal.<\/p>

La celebración, presuntamente financiada por cabecillas de estructuras criminales que participaban en una Mesa de Paz Urbana con el Gobierno nacional, habría tenido un costo cercano a los 500 millones de pesos, de los cuales una significativa suma, alrededor de 100 millones, se habría destinado al pago del artista vallenato. La concejal Claudia Carrasquilla denunció públicamente que el ingreso del cantante habría venido acompañado de la introducción de bebidas alcohólicas, y que varios internos se encontraban bajo los efectos del alcohol durante la jornada festiva, lo que generó aún mayor controversia.<\/p>

El director general del Inpec, el teniente coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas, informó que la intervención se prolongó durante tres días, abarcando minuciosos registros en los pabellones 1 y 2 de la prisión. Esta acción, que buscaba esclarecer las circunstancias del evento y verificar las condiciones de reclusión, culminó con la incautación de una gran cantidad de elementos prohibidos, evidenciando así las irregularidades existentes dentro del centro penitenciario.<\/p>

Entre los objetos decomisados, las autoridades encontraron una impresionante variedad de equipos tecnológicos no autorizados, incluyendo tres teléfonos celulares, un módem wifi, un computador portátil, una tablet y una consola de videojuegos PlayStation 5 con seis controles, lo que sugiere la existencia de una red de comunicación y entretenimiento clandestina. Además, se incautaron 1.323 gramos de sustancia vegetal y 271 gramos de sustancia pulverulenta, sustancias que fueron puestas bajo la custodia de la Policía Judicial para su análisis y determinación de su naturaleza.<\/p>

En cuanto a las bebidas alcohólicas, el operativo reveló la presencia de licor de diversas clases, incluyendo aguardiente, champaña y licor tipo vodka, lo que contradice las normas de reclusión y sugiere un ambiente festivo y descontrolado. El operativo del Inpec no solo se enfocó en la detección de drogas y alcohol, sino que también puso al descubierto una amplia gama de electrodomésticos y equipos eléctricos que exceden las condiciones básicas de reclusión.<\/p>

Se contabilizaron 62 neveras, siete televisores, estufas eléctricas, ollas, freidoras, ventiladores y aires acondicionados, lo que sugiere la existencia de comodidades que no corresponden a la austeridad que se espera en un centro penitenciario. A esto se sumaron utensilios de cocina sofisticados como barriles ahumadores y asadores, además de mobiliario que incluía sofás, sillas, cabeceras de cama y otros elementos que claramente no están permitidos en las celdas y áreas comunes de reclusión.<\/p>

El hallazgo de equipos de sonido de alta fidelidad y diversas herramientas refuerza la idea de un entorno que dista mucho de las condiciones de control y disciplina que deberían prevalecer en la cárcel. La magnitud de la incautación y la variedad de objetos prohibidos evidencian una clara falta de control y la existencia de una red de corrupción que facilitó el ingreso de estos elementos al penal, socavando los principios de seguridad y orden que deben regir en un establecimiento penitenciario.<\/p>

La noticia de la fiesta y las irregularidades detectadas ha generado una ola de críticas y ha puesto en tela de juicio el funcionamiento del sistema penitenciario colombiano, así como la efectividad de las medidas de control implementadas por las autoridades. Tras el descubrimiento de estos hechos, los representantes de la Mesa de Paz Urbana anunciaron la suspensión inmediata de los diálogos con los voceros de las estructuras criminales involucradas, argumentando que lo ocurrido es incompatible con las garantías necesarias para llevar a cabo un proceso de paz transparente y efectivo.<\/p>

En un comunicado oficial, los representantes rechazaron de manera categórica el ingreso del artista al penal y condenaron enérgicamente las condiciones en que se desarrolló la fiesta, considerándolas una afrenta a la institucionalidad y un obstáculo para la consecución de la paz. El Inpec, por su parte, aclaró que ni el Gobierno nacional ni el Ministerio de Justicia autorizaron la realización del evento musical, deslindándose de cualquier responsabilidad y comprometiéndose a investigar a fondo los hechos.<\/p>

Como medida inicial, el director encargado del centro penitenciario fue retirado temporalmente de su cargo mientras avanzan las investigaciones internas y se determinan las responsabilidades individuales de los funcionarios involucrados en la facilitación del ingreso de los elementos prohibidos y la organización del evento. La situación en la cárcel de Itagüí refleja una problemática más amplia dentro del sistema penitenciario colombiano, donde la corrupción, el hacinamiento y la falta de control son problemas recurrentes que requieren una atención urgente y una reforma profunda para garantizar la seguridad, la dignidad y el cumplimiento de la ley en los centros de reclusión.<\/p>





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