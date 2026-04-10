Escándalo en cárcel de Itagüí: Fiesta privada con vallenato suspende diálogos de paz

El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, calificó de penoso el escándalo por una fiesta en la cárcel de Itagüí, con un grupo vallenato amenizando un evento para cabecillas de bandas criminales. El Gobierno suspendió diálogos de paz y removió a funcionarios.

En diálogo con Mañanas Blu, el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo , expresó su profunda consternación ante el escándalo suscitado por una fiesta privada en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí. Este evento, calificado por el ministro como 'penoso', involucró la presentación de un grupo vallenato, liderado por Nelson Velásquez , que amenizó una celebración con licores y catering dentro del recinto penitenciario.

La fiesta, según las primeras investigaciones, estaba dirigida a cabecillas de bandas criminales que participan en procesos de paz. El ministro Cuervo fue enfático al deslindar al Gobierno de cualquier tipo de autorización o conocimiento previo sobre este evento, subrayando que se trató de un claro abuso de los beneficios carcelarios concedidos en el marco de las negociaciones sociojurídicas en curso. Ante la gravedad de la situación, el ministro ofreció disculpas públicas a la ciudadanía en nombre del gobierno y del Ministerio de Justicia, reconociendo el impacto negativo que este incidente puede tener en la confianza pública y en el proceso de paz. La revelación de la fiesta ha generado una ola de críticas y cuestionamientos sobre la seguridad y el control dentro de las cárceles, así como sobre la transparencia de las negociaciones con los grupos ilegales.\El ministro Cuervo detalló que la investigación preliminar apunta a fallas significativas en los filtros de seguridad de la cárcel de Itagüí. Se ha establecido que el ingreso del grupo musical, así como la entrada de licores y servicios de catering, se realizó aprovechando el régimen especial de visitas que tienen los 23 negociadores los días miércoles. Esta situación evidencia una clara vulnerabilidad en los protocolos de seguridad. El ministro no descartó la posibilidad de actos de corrupción dentro del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), señalando que para que ingresaran licor y otros elementos prohibidos por el régimen disciplinario, tuvieron que haber ocurrido irregularidades significativas. 'Tuvo que haber pasado algo para que ingresaran licor, para que ingresaran otros elementos que están prohibidos por el régimen disciplinario del Inpec, y una de las posibles causas, sin duda, claro, es corrupción de personal de la Guardia Penitenciaria', afirmó el ministro. La investigación se centra en determinar la responsabilidad de los funcionarios involucrados y en identificar a los posibles cómplices de estas acciones ilegales. Las autoridades han iniciado una revisión exhaustiva de los protocolos de seguridad para evitar que incidentes similares se repitan en el futuro, así como la implementación de medidas correctivas y preventivas.\Como consecuencia inmediata del escándalo, el Gobierno tomó decisiones drásticas. El director de la cárcel de Itagüí y el comandante de guardia fueron destituidos de sus cargos de manera inmediata, demostrando la seriedad con la que el Gobierno aborda esta problemática. Se inició una investigación disciplinaria contra siete dragoneantes, quienes podrían estar involucrados en las fallas de seguridad. Además, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz decidió suspender los diálogos de negociación hasta que se aclare completamente la situación y se obtenga más información sobre lo sucedido. 'La oficina del Alto Comisionado decidió suspender estos diálogos hasta tanto se conozca más información', puntualizó el ministro Cuervo. Esta medida refleja la preocupación del Gobierno por el impacto que este incidente puede tener en la credibilidad y la viabilidad del proceso de paz. La suspensión de los diálogos es temporal, pero su duración dependerá de los resultados de las investigaciones y de las medidas que se implementen para garantizar la seguridad y la transparencia dentro de las cárceles. El Gobierno ha reafirmado su compromiso con la búsqueda de la paz, pero ha dejado claro que no tolerará acciones que socaven la confianza pública y pongan en riesgo el proceso de negociación





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