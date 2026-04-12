Escándalo en Cárcel La Paz: Inpec Suspende Funcionarios Tras Fiesta con Cabecillas

El Inpec suspende a 11 funcionarios de la cárcel La Paz en Itagüí tras una fiesta con reclusos, incluyendo la presentación del cantante Nelson Velásquez y la presencia de elementos prohibidos. La Procuraduría investiga.

El escándalo que rodea la fiesta realizada en la cárcel La Paz de Itagüí , Antioquia, continúa generando repercusiones. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario ( Inpec ) ha tomado medidas drásticas, suspendiendo provisionalmente por tres meses a once funcionarios de la institución. Esta decisión se produce a raíz de la detección de graves irregularidades durante un evento celebrado dentro del centro penitenciario, que ha causado indignación a nivel nacional.

Las autoridades llevaron a cabo un operativo sorpresa, durante el cual se encontraron múltiples elementos prohibidos, evidenciando una clara falta de control y supervisión. El director del Inpec, el teniente coronel Daniel Fernando Gutiérrez, confirmó la suspensión, explicando que los once funcionarios, que se encontraban de servicio en el momento de los hechos, no cumplieron con sus responsabilidades. Durante el operativo, se incautaron equipos de comunicación no autorizados, sustancias ilícitas, bebidas alcohólicas y otros objetos que no deberían haber estado dentro del penal, lo que demuestra una preocupante vulnerabilidad en la seguridad del establecimiento. Entre los sancionados se encuentran diez dragoneantes y un teniente, quienes estaban de turno cuando ocurrieron los sucesos que ahora son objeto de investigación. El caso cobró notoriedad tras revelarse la realización de una fiesta en la que participó el reconocido cantante vallenato Nelson Velásquez. Según las denuncias, el evento no contaba con la autorización gubernamental necesaria y, además, involucró consumo de alcohol y la presencia de prostitutas. La Procuraduría General de la Nación ha abierto una investigación para determinar las responsabilidades de los funcionarios que permitieron el ingreso del artista y la organización del evento dentro de la prisión. La cárcel La Paz, que alberga a internos de alta y mediana peligrosidad, incluyendo a cabecillas de bandas criminales de Medellín, se encuentra en el centro de la polémica. La situación se agrava aún más por la presencia de internos vinculados a los diálogos de ‘paz urbana’ impulsados por el Gobierno en el marco de su política de ‘paz total’. Esto ha intensificado las críticas sobre los controles y la gestión del sistema penitenciario. Este incidente, lamentablemente, no es un hecho aislado. Se suma a una serie de escándalos similares que han ocurrido en otras cárceles del país, revelando una problemática persistente en el sistema carcelario. Un ejemplo emblemático es el caso de la cárcel La Catedral, también en Antioquia, donde el narcotraficante Pablo Escobar estuvo recluido en la década de 1990 en condiciones de lujo, lo que evidenció la debilidad del Estado frente al poder de figuras criminales. La repetición de estos episodios pone de manifiesto la necesidad de implementar reformas urgentes y efectivas para garantizar la seguridad, el control y el cumplimiento de las normas dentro de las cárceles, así como para fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado. La investigación en curso deberá esclarecer las responsabilidades y establecer las sanciones correspondientes para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse, protegiendo así la integridad del sistema penitenciario y la seguridad pública





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