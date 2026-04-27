Escándalo en Caucasia: Mina Ilegal Operaba Dentro de Batallón Militar

Una investigación revela la presunta operación de una mina ilegal dentro de un batallón militar en Caucasia, Antioquia, generando una crisis en el Ministerio de Defensa y una investigación exhaustiva por parte del Gobierno Nacional. El Ministro de Defensa califica la situación como inconcebible y absurda.

La denuncia sobre la operación de una mina ilegal dentro de las instalaciones de un batallón militar en Caucasia , Antioquia, ha generado una profunda conmoción y una inmediata respuesta del Gobierno Nacional.

El Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, calificó la situación como inconcebible y absurda, asegurando que se desplegó una comisión especial para inspeccionar la zona y verificar la veracidad de las acusaciones. La finca en cuestión, conocida como ‘La Mandinga’, tiene una historia compleja, habiendo pertenecido anteriormente al exjefe paramilitar Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias ‘Macaco’, y actualmente administrada por la Sociedad de Activos Especiales.

Se estima que el yacimiento ilegal abarca aproximadamente 2.000 hectáreas, lo que sugiere una operación de considerable magnitud y tiempo de ejecución. La investigación periodística del New York Times, que detalló cómo un periodista acompañó a un coronel y encontraron la mina operando dentro del perímetro del batallón, ha intensificado la presión sobre las autoridades para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

El Gobierno ha enfatizado su compromiso en la lucha contra la minería ilegal, presentando cifras oficiales que indican la intervención de más de 2.000 minas y la destrucción de más de 1.000 maquinarias en el Bajo Cauca antioqueño durante el presente año. Sin embargo, la posibilidad de que una operación ilegal de esta envergadura se haya desarrollado dentro de una instalación militar plantea serias interrogantes sobre los mecanismos de control y supervisión, así como sobre la posible complicidad de personal militar.

El Ministro Sánchez ha asegurado que se tomarán todas las medidas necesarias una vez que la comisión especial presente sus resultados, prometiendo actuar con todas las competencias institucionales. Además, se han presentado denuncias ante la Fiscalía desde 2022 relacionadas con intentos de legalización irregular de minas, lo que demuestra un esfuerzo continuo por combatir esta problemática.

La gravedad de la situación radica en la potencial configuración de un escándalo de proporciones nacionales, que podría socavar la confianza en las instituciones y en la capacidad del Estado para garantizar la seguridad y el control territorial. El contexto de inseguridad en la región del Bajo Cauca, marcado por la presencia de grupos armados ilegales y la persistencia de actividades criminales, agrava aún más la situación.

Incidentes recientes, como la masacre en el Cauca, ataques en Jamundí, y el aumento de la violencia en el Valle del Cauca, evidencian la complejidad del panorama de seguridad en Colombia. La Defensora del Pueblo ha reconocido la existencia de errores importantes en la gestión de la seguridad en el Cauca, mientras que la gobernadora del Valle ha advertido sobre la falta de capacidades suficientes para enfrentar los atentados en el departamento.

La situación se complica aún más con denuncias sobre el control de las cárceles por parte de los privados de la libertad y la incertidumbre generada por el nuevo contrato de pasaportes, que ha dejado a muchos colombianos sin empleo. En este escenario, la investigación sobre la minería ilegal en Caucasia adquiere una relevancia aún mayor, ya que podría revelar conexiones entre diferentes actores y dinámicas criminales que amenazan la estabilidad y la seguridad del país.

La transparencia y la rendición de cuentas serán fundamentales para restaurar la confianza pública y garantizar que se haga justicia





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