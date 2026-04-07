Escándalo en Colombia: Revelaciones sobre 'Papá Pitufo' y conexiones gubernamentales

La divulgación de audios y un contrato entre 'Papá Pitufo' y el bufete De la Espriella Lawyers desata un escándalo en Colombia, con acusaciones de vínculos con el gobierno Petro y solicitudes de investigación a las autoridades. El caso involucra al 'zar del contrabando' y genera debate sobre la defensa legal y la corrupción.

Tras la difusión de grabaciones de encuentros entre un emisario de Diego Marín , conocido como Papá Pitufo , y figuras del gobierno Petro, diversos sectores han instado a las autoridades a investigar estas reuniones con el presunto 'zar del contrabando'. En las redes sociales, la periodista Darcy Quinn reveló un contrato que el bufete De la Espriella Lawyers firmó con ' Papá Pitufo ', lo cual ha generado peticiones de explicaciones.

El bufete, liderado por el candidato presidencial Abelardo De la Espriella, aparece en el documento firmando un contrato para representar a Marín en marzo de 2020. En este documento, un abogado de la firma, actuando como apoderado de 'Pitufo', solicita a la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) que informe si existe algún informe de inteligencia o denuncia relacionada con supuestas amenazas recibidas por el general Juan Carlos Buitrago, en ese entonces director de la Polfa, presuntamente provenientes de Diego Marín. Buitrago, quien dejó la Policía en 2020, ha denunciado que 'Papá Pitufo' ofreció sobornos a altos funcionarios para removerlo de la dirección de la Polfa, debido a las investigaciones que Buitrago estaba llevando a cabo contra el 'zar del contrabando'.\EL TIEMPO contactó a una fuente de De la Espriella Lawyers, quien aseguró que están preparando un comunicado al respecto. No obstante, confirmó a este diario que, efectivamente, tuvieron un contrato con Diego Marín en 2020. Una fuente de la firma De la Espriella Lawyers declaró: El señor Marín tenía un contrato con la oficina en 2020 y se realizaron varios derechos de petición solicitando información sobre la existencia de actuaciones penales o investigaciones administrativas en su contra. Además, agregó: En ese momento, todas las respuestas de las autoridades sobre Diego Marín fueron negativas. No estaba imputado. (Consulte aquí todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO). Asimismo, enfatizaron que, como firma de abogados, tienen clientes con inquietudes penales o de otras ramas del derecho: Se indagó si en ese momento existían procesos contra Diego Marín y no había nada. Varios penalistas han manifestado que se trató de un ejercicio en el marco de la labor de abogados y han solicitado que no se cuestione el trabajo de los defensores. La situación ha generado un debate sobre los límites de la defensa legal y las posibles implicaciones políticas de estas conexiones.\La controversia se intensifica a medida que se profundiza en las relaciones entre 'Papá Pitufo' y diversas figuras. Las investigaciones sugieren un posible entramado de influencias y posibles actos de corrupción que podrían tener ramificaciones en diferentes ámbitos. La revelación del contrato y la posterior reacción de los involucrados solo alimentan la discusión pública. Las autoridades están bajo presión para llevar a cabo una investigación exhaustiva que esclarezca los hechos y determine responsabilidades. Mientras tanto, el debate en redes sociales y medios de comunicación continúa, con diferentes sectores expresando sus opiniones y expectativas sobre el futuro de las investigaciones. La publicación de los audios y el contrato han desatado una ola de especulaciones y análisis, con el objetivo de comprender la magnitud de la situación y sus posibles consecuencias. La transparencia y la rendición de cuentas son claves en este proceso, ya que la sociedad exige respuestas claras y acciones contundentes para combatir la corrupción y garantizar el estado de derecho. El caso de 'Papá Pitufo' y sus presuntas conexiones con el gobierno Petro se ha convertido en un tema de gran relevancia nacional





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