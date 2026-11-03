Escándalo en el consulado de Tijuana: Deuda oculta y pagos a cónsul renuente

La Cancillería enfrenta una deuda no presupuestada por el consulado de Tijuana y pagos millonarios a Maryory Pabón, quien renunció sin resolver obligaciones financieras del inmueble.

El consulado de Colombia en Tijuana enfrentó una grave crisis administrativa cuando la embajada en México recibió una factura por el alquiler de una oficina inexistente para su operativa inicial. La primera cuenta de pago llegó el 30 de septiembre, revelando que se debía dinero por un espacio arrendado que la institución no sabía que tenía activado. Esta situación ocurrió cuando la oficina llevaba casi dos años creada por decreto y aún no había abierto sus puertas al público general.

Origen de la deuda y contrato sin presupuesto

La deuda corresponde al alquiler de la oficina 202 del edificio Torela Corporativo, ubicado en la Zona Dorada de Tijuana. Al recibir el requerimiento, la Dirección Administrativa y Financiera de la Cancillería verificó que existía un contrato de arrendamiento vigente. Sin embargo, se confirmó que este acuerdo generaba obligaciones económicas sin haber asignado una partida presupuestal específica para cubrir los costos. El Estado colombiano se encontró con una responsabilidad financiera pendiente por un inmueble que nunca estuvo operativamente activo para la atención ciudadana.

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Gestión de Maryory Pabón y renuncia

El caso involucra directamente a Maryory Ecinedth Pabón Gavilán, quien ocupó el cargo de cónsul provisional desde enero de 2026. La Unidad Investigativa de Caracol Radio reportó que el Estado le pagó a Pabón más de US$153.000 durante su gestión, una suma equivalente a cerca de $483 millones en moneda local. Estos fondos incluyen su sueldo mensual de US$14.700, más un giro adicional de US$20.338 por viáticos y transporte de menaje doméstico. Pabón presentó su renuncia el 30 de octubre, siguiendo el protocolo habitual ante los cambios de gobierno.

Contradicciones sobre estudios previos

La creación del consulado se formalizó mediante el Decreto 1405 del 22 de noviembre de 2024, bajo la gestión de Luis Gilberto Murillo. Murillo afirmó que toda apertura de consulado está precedida por estudios técnicos y disponibilidad presupuestaria. No obstante, la Cancillería actual indicó que no posee evidencia de un estudio previo para el caso específico de Tijuana. La designación de Pabón se firmó en enero de 2026 por la entonces canciller Rosa Villavicencio, quien defendió que era necesario designar personal para los preparativos antes de la apertura física.

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Fallas en la comunicación y anuencia mexicana

Existieron alertas tempranas sobre la situación financiera que no fueron atendidas oportunamente. En una comunicación del 17 de agosto, compartida por la propia cónsul con colombianos en Baja California, se mencionaban trabajos de adecuación del inmueble y diseño de imagen institucional con obligaciones de pago pendientes. La embajada solicitó a Pabón una copia del contrato y una explicación el 6 de octubre, pero la solicitud permaneció sin respuesta. El gobierno anfitrión dio su anuencia al nombramiento el 27 de marzo, dos meses después de que ella comenzara a recibir su asignación.

Consecuencias legales y cancelación del proyecto

La investigación también destapó el pasado legal de Pabón, quien fue designada en Tijuana después de que un juez en Calgary, Canadá, anulase su designación previa por falta de funcionarios de carrera disponibles. Ante la acumulación de deudas y la falta de transparencia, la Cancillería trasladó las actuaciones a la Fiscalía y la Procuraduría el 27 de agosto. El Gobierno decidió cancelar el proyecto del consulado, dejando abierta la incógnita sobre el monto exacto que debe el país por la oficina vacía y las obligaciones no pagadas.