Escándalo en el gobierno Petro: Reuniones irregulares de la DNI con abogado de “Papá Pitufo” sacuden la administración

Un nuevo escándalo sacude al gobierno de Gustavo Petro a pocos meses de finalizar su mandato. Revelaciones sobre reuniones irregulares entre el exdirector de la DNI y el abogado del presunto zar del contrabando, “Papá Pitufo”, han generado controversia y cuestionamientos sobre la integridad institucional. Las implicaciones de estas reuniones y las contradictorias explicaciones de los involucrados ponen en entredicho la transparencia y la confianza en el gobierno.

A cuatro meses de concluir su mandato, el gobierno de Gustavo Petro se enfrenta a un nuevo escándalo que pone en duda la integridad de sus instituciones. El foco de atención recae ahora sobre Jorge Lemus , exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia ( DNI ), tras revelarse reuniones irregulares con Luis Felipe Ramírez, abogado de Diego Marín Buitrago, conocido como “ Papá Pitufo ”, señalado como el zar del contrabando.

Según la denuncia de Noticias Caracol, Lemus habría hecho ofrecimientos al abogado para incentivar el regreso voluntario de Marín al país. El contrabandista se encuentra actualmente en Portugal, tramitando asilo político, mientras la justicia colombiana lo requiere por liderar una sofisticada red de corrupción que infiltró organismos estatales para facilitar actividades ilegales. Este acercamiento resulta sumamente cuestionable, ya que la interlocución con procesados excede las facultades legales de la DNI. El episodio se suma a una serie de controversias que han marcado el cuatrienio, incluyendo el escándalo de la UNGRD, las dudas sobre la financiación de la campaña presidencial y los supuestos nexos de funcionarios con defensores de criminales. Lo que comenzó bajo la promesa del “gobierno del cambio” llega a su fase final sumido en una crisis de confianza debido a los constantes señalamientos al círculo cercano del presidente. Desde que se conocieron las reuniones entre Lemus y el abogado, el país se encuentra en un debate sobre la relevancia de los encuentros en sí mismos y las explicaciones confusas que posteriormente ofreció el exfuncionario. Ambos aspectos plantean interrogantes importantes. Por un lado, las reuniones, su contexto y el alcance de lo discutido. En ellas, Lemus planteó al defensor un escenario favorable para su cliente, incluyendo la posibilidad de acogerlo bajo la fallida política de Paz Total e intervenir para retrasar una posible extradición a Estados Unidos. Por otro lado, están las explicaciones que han surgido tras hacerse público el encuentro. Ambas líneas se cruzan en la consistencia de lo ocurrido y lo que se ha dicho al respecto. Lemus afirmó ante los medios que varias de las afirmaciones que realizó en la reunión con Ramírez son falsas. Incluso puso en duda su origen, a pesar de que se trata de sus propias palabras, grabadas por orden suya. La pregunta clave es cómo el entonces director de Inteligencia terminó reuniéndose con el abogado de un criminal, una interrogante que Lemus no logra responder a pesar de las preguntas directas. Según su versión, fue el abogado Ramírez quien solicitó la reunión en su oficina en febrero de 2025, incluso pidiendo que la conversación fuera grabada. “El abogado nos buscó. No es como él dice, que nosotros lo buscamos; no, en ningún momento. Él nos buscó por intermedio de una fuente muy, muy creíble y yo resolví recibirlo en mi despacho oficialmente”, declaró Lemus. Sin embargo, Luis Felipe Ramírez asegura que fue el Gobierno quien convocó las reuniones. “Las reuniones fueron convocadas por un delegado del Gobierno, con el aval directo del presidente Petro. Las reuniones se llevaron a cabo en las instalaciones de la Dirección Nacional de Inteligencia”, afirmó el defensor de Marín Buitrago. La realidad parece ser otra, ya que los registros audiovisuales sugieren una relación previa entre el abogado y el exdirector de Petro. Las revelaciones de Noticias Caracol forman parte del expediente contra “Papá Pitufo”. Existe un video donde se observa a Jorge Lemus saliendo de un restaurante en Cartagena con el abogado Ramírez. A pesar de la evidencia, Lemus niega la reunión y sostiene que solo se reunió con el abogado en dos ocasiones, ambas en su oficina. “No es cierto. Esas imágenes no tienen por qué existir, porque no son ciertas. No estuve en Cartagena conversando con el abogado”, dijo Lemus. En la grabación, ordenada por el mismo Lemus, se le escucha haciendo ofrecimientos para una posible entrega de Marín en Colombia. Durante el encuentro, Lemus pregunta a Ramírez qué necesitaría “Pitufo” para entregarse a la justicia, incluso mencionando la posibilidad de intervenir ante una solicitud de extradición de Estados Unidos. Todo esto, en la privacidad de la reunión, genera serias dudas





elcolombiano / 🏆 6. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Gustavo Petro Jorge Lemus DNI Papá Pitufo Contrabando Corrupción Crisis De Confianza

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Exdirector del DNI se reunió con abogado de 'Papá Pitufo' y le ofreció beneficiosAudios revelan reuniones entre el exdirector del DNI, Jorge Arturo Lemus, y el abogado de Diego Marín Buitrago, alias 'Papá Pitufo'. Se discuten ofrecimientos para que el contrabandista se entregara y se expone información sensible que podría afectar al gobierno de Gustavo Petro. Las reuniones surgieron tras declaraciones sobre intentos de infiltración en la campaña presidencial.

Read more »

Revelan contactos entre exdirector de DNI y ‘Papá Pitufo’ para presuntos beneficios judicialesPeriodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación política. Especialista en Marketing Político y Estrategias de Campaña de la Universidad Externado.

Read more »

Exdirector del DNI revela detalles de las citas con abogado de ‘Papá Pitufo’Jorge Lemus se refirió a la polémica tras el escándalo de las reuniones con el abogado del ‘zar del contrabando’, el cual afronta un proceso de extradición.

Read more »

Gustavo Petro explica caso ‘Papá Pitufo’: alerta supuestos pagos a agentes del DNIUn informe de Noticias Caracol reveló las reuniones que sostuvo el exdirector del DNI, Jorge Lemus, con el abogado de Diego Marín, alias ‘Papá Pitufo’.

Read more »

Escándalo 'Papá Pitufo': Petro arremete contra la fiscal y reconoce infiltración en la DNIEl presidente aseguró que existiría una alianza entre investigadores del ente acusador y agentes de inteligencia para evitar el regreso de Marín al país.

Read more »

Investigan presuntos nexos de alias Papá Pitufo con el DNI por medio de tráfico de influenciasEl zar del contrabando habría facilitado contactos entre la red que lideraba y funcionarios de inteligencia, Policía y otras entidades del Estado.

Read more »