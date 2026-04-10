Escándalo en la Cárcel de Itagüí: Fiesta Clandestina, Millonarios Gastos y Posible Liberación de Cabecilla

La concejala Claudia Carrasquilla destapa una fiesta clandestina en la cárcel de Itagüí que habría costado 500 millones de pesos, con la posible celebración de la liberación de alias 'Lindolfo', líder de 'La Oficina'. El INPEC toma medidas tras el escándalo, que incluye la presentación de Nelson Velásquez.

La concejala Claudia Carrasquilla, del Centro Democrático, ha revelado detalles impactantes sobre la celebración de una fiesta en la cárcel de Itagüí, un evento que, según sus estimaciones, habría costado alrededor de 500 millones de pesos. La concejala ha denunciado que el principal motivo de esta fastuosa celebración sería la posible liberación de Sebastián Murillo Echeverri, alias ' Lindolfo ', señalado como cabecilla de la estructura criminal conocida como La Oficina .

Murillo Echeverri fue capturado en Medellín y condenado en 2018 a 18 años y 6 meses de prisión por un homicidio ocurrido en 2017 en el sector de Las Palmas, y las autoridades lo han vinculado a diversas actividades del crimen organizado en el área metropolitana. Sin embargo, dentro del centro carcelario, algunos internos afirman que 'Lindolfo' ya habría cumplido las tres quintas partes de su condena. Esta situación ha generado un profundo debate sobre el control real dentro de las cárceles del país y la posible influencia de los líderes criminales en su interior, además de las facilidades que aparentemente tienen para organizar eventos de esta magnitud. Carrasquilla señala que la fiesta incluyó el consumo de licor y la presentación del artista de música vallenata Nelson Velásquez, quien habría cobrado, según la concejala, 100 millones de pesos por amenizar el evento para los capos.\El escándalo ha provocado una respuesta inmediata del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC). Se ordenó el cambio inmediato del director de la cárcel de Itagüí, el traslado del comandante de vigilancia y la apertura de investigaciones contra siete funcionarios que estaban de turno el día de la fiesta. Además, se ha dispuesto la intervención de grupos especiales en el pabellón de máxima seguridad para esclarecer los detalles de lo sucedido y determinar las responsabilidades. Las imágenes y testimonios que rodean este caso han generado gran controversia y han puesto en evidencia la falta de control y la posible corrupción dentro del sistema penitenciario colombiano. La concejala Carrasquilla, al cuestionar la situación, se preguntó retóricamente: “¿Rumba desde la mañana con Nelson Velásquez? En este país ya nada sorprende… pero sí indigna”. La polémica ha trascendido el ámbito local, planteando interrogantes sobre quién tiene el verdadero control en estos centros de reclusión y sobre la eficacia de las medidas de seguridad implementadas. La fiesta ilegal ha provocado una seria reflexión sobre la situación actual de las cárceles colombianas y la necesidad de tomar medidas urgentes para garantizar el orden y la seguridad.\Adicionalmente a las declaraciones de la concejala y las medidas tomadas por el INPEC, se han sumado otros hechos relevantes a la discusión nacional. Se ha conocido la extradición a Bélgica de alias Mou, un narcotraficante considerado el más buscado en Europa y líder del Cartel de los Balcanes, lo cual pone de manifiesto la conexión de grupos criminales internacionales con el territorio colombiano. También se reporta el ingreso a la cárcel de cuatro implicados en el asesinato del profesor Neill Cubides en Bogotá, así como la suspensión de operaciones en el Aeropuerto Palonegro de Bucaramanga debido a protestas. Estos eventos, junto con la tensión existente entre Colombia y Ecuador en materia de comercio, revelan la complejidad y la multiplicidad de desafíos que enfrenta el país en materia de seguridad y justicia. La ministra de Justicia ha ordenado medidas adicionales tras la fiesta ilegal, argumentando que se trata de un abuso de las condiciones establecidas en la mesa de negociación. La situación en la cárcel de Itagüí es un claro ejemplo de la necesidad de fortalecer las instituciones, combatir la corrupción y garantizar el cumplimiento de la ley en todos los ámbitos de la sociedad, especialmente en aquellos que deberían ser garantes del orden y la seguridad





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