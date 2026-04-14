Escándalo en la Cárcel de Itagüí: Obras No Autorizadas, Lujos y Fiesta Vallenata Generan Polémica

Un informe del Inpec revela la construcción de apartamentos de lujo, la instalación de pisos de mármol y otras excentricidades en la cárcel de Itagüí, sin autorización. Además, se investiga una fiesta vallenata con el cantante Nelson Velásquez y la entrada de invitados sin requisas. El informe también detalla la presencia de lujos en las celdas y la necesidad de prohibir visitas.

Noticias RCN ha obtenido un informe detallado del Inpec , fechado en diciembre de 2025, que revela sorprendentes hallazgos sobre las obras no autorizadas en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí. La polémica se centra en las modificaciones realizadas en el penal, que incluyen la construcción de apartamentos de lujo, la instalación de pisos de mármol y otras excentricidades, todo ello sin la aprobación de las autoridades competentes.

El informe detalla las dimensiones de las obras, que en algunos casos alcanzan hasta tres pisos en el pabellón 5, y sugiere la prohibición de visitas como medida cautelar. Además de las estructuras irregulares, el informe también documenta la presencia de lujos en las celdas, como acondicionadores de aire, televisores de última generación, teléfonos celulares y consolas de videojuegos PlayStation 5.

Estos hallazgos plantean serias interrogantes sobre el control interno y la supervisión en el centro penitenciario, así como sobre la posible corrupción y la complicidad de funcionarios.





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