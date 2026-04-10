Escándalo en la Cárcel de Itagüí: Parranda Vallenata con Nelson Velásquez Desata Controversia

Un concierto vallenato no autorizado dentro de la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, protagonizado por Nelson Velásquez, genera polémica y pone en entredicho los controles en el centro penitenciario. El gobierno suspende diálogos de paz y ordena investigaciones.

La controversia sobre el control en las cárceles de alta seguridad en Colombia se intensificó tras un nuevo escándalo, esta vez en Antioquia. La cárcel de máxima seguridad de Itagüí, conocida por sus estrictas medidas, es el epicentro de la polémica. Se han filtrado videos de una parranda vallenata que ha desatado fuertes cuestionamientos sobre la seguridad y el manejo interno del penal.

En los videos, se observa al reconocido cantante Nelson Velásquez interpretando sus éxitos ante un grupo de internos, lo cual ha generado interrogantes sobre la logística del evento y la participación de las autoridades. El incidente ha provocado una respuesta inmediata por parte del gobierno, suspendiendo diálogos de Paz Urbana y ordenando investigaciones exhaustivas para esclarecer lo ocurrido.\Los videos que se han difundido en redes sociales muestran detalles inquietantes de la parranda vallenata. Se observa una tarima montada dentro del centro penitenciario, adornada con globos, y la presencia de músicos acompañando a Velásquez. Además, se aprecian mesas con botellas de licor, lo que ha avivado las críticas sobre la laxitud en los controles y la vigilancia. El impacto mediático ha sido considerable, obligando a las autoridades a tomar medidas urgentes. El mánager de Nelson Velásquez ha emitido un comunicado, indicando que el artista solo cumple con sus contratos y no tiene vínculos con estructuras criminales. Sin embargo, las dudas persisten sobre la organización del evento, el costo de la presentación y cómo se permitió el ingreso del cantante a un recinto de alta seguridad.\El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) ha confirmado que el evento no contaba con autorización oficial. Como consecuencia, el director encargado de la cárcel de Itagüí fue relevado de su cargo, el comandante de vigilancia fue trasladado y se han iniciado investigaciones contra varios funcionarios. El INPEC ha dispuesto la intervención de grupos especiales en el pabellón de alta seguridad para profundizar en las pesquisas y determinar cómo se materializó esta parranda vallenata. Este incidente resalta la importancia de fortalecer los protocolos de seguridad en los centros penitenciarios y de garantizar la transparencia en su gestión, para evitar que eventos de esta naturaleza socaven la confianza en las instituciones y comprometan la seguridad pública. La situación actual exige una revisión profunda de los mecanismos de control y una rendición de cuentas clara sobre lo sucedido





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