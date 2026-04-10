Escándalo en la Cárcel de Itagüí: Suspenden Diálogos con Bandas Criminales tras Fiesta Ilegal con Nelson Velásquez

El gobierno Petro suspende el espacio de diálogo con líderes criminales en la cárcel de Itagüí tras una fiesta ilegal con el cantante Nelson Velásquez. Alias Douglas, jefe de la 'Oficina de Envigado', niega participación. El Inpec investiga.

Además de la destitución del director encargado de la cárcel de Itagüí, el gobierno de Gustavo Petro ha decidido suspender el denominado Espacio de Conversación Socio-Jurídico (SCSJ) que mantenía con líderes de bandas criminales recluidos en la prisión, escenario de una celebración vallenata ilegal. Esta decisión se produce tras una denuncia de la exfiscal y ahora concejal Claudia Carrasquilla, quien reveló detalles sobre el evento.

La celebración, que tuvo lugar en el patio 1, contó con la participación del reconocido cantante vallenato Nelson Velásquez, a quien se le habrían pagado 100 millones de pesos, de los 500 millones que habría costado el evento en total. Entre los asistentes se mencionan a alias Douglas, alias Carlos Pesebre, alias Chaparro, alias Vallejo y alias Tom, todos ellos figuras clave en el llamado 'tarimazo' que involucró al presidente Petro el 21 de junio de 2025.\EL TIEMPO tuvo acceso a una carta firmada por José Leonardo Muñoz, alias Douglas, jefe de la llamada 'Oficina de Envigado', en la que se refiere al escándalo. En la misiva, el capo condenado niega rotundamente cualquier participación en la fiesta. 'Ante las noticias y acontecimientos conocidos por los medios de comunicación donde me relacionan con la visita del cantante vallenato Nelson Velásquez a la cárcel de Itagüí el día de ayer, 08 de abril de 2026, debo manifestar tajantemente que niego cualquier participación en los hechos conocidos por los medios de comunicación', afirma la carta, fechada el jueves 9 de abril. Además, 'Douglas', quien cumple una condena de 32 años de prisión por secuestro extorsivo y concierto para delinquir, solicita que se retracten de cualquier acusación en su contra. En la carta, 'Douglas' explica que el día de la celebración estuvo recibiendo visitas familiares, cumpliendo con los protocolos del Inpec, y niega haber contratado o reunido con Nelson Velásquez, quien, según él, ingresó a un patio diferente al suyo. También asegura que durante la visita familiar no hubo consumo de licor, tanto por respeto a las normas penitenciarias como por su estado de salud deteriorado. 'Rechazo tajantemente cualquier violación de las normas del establecimiento carcelario y en caso de existir algún ilícito insto a las autoridades a que tomen las medidas necesarias con los responsables, si hubiere lugar a ello y reitero mi compromiso con la paz y mi resocialización, como ciudadano que acata la ley', concluye la carta, en la cual también pide a la concejal Carrasquilla que identifique a los responsables de los hechos.\El Inpec ha iniciado una investigación interna para esclarecer lo sucedido, incluyendo la posible participación de 'Douglas' en la fiesta ilegal. Mientras tanto, los otros cabecillas mencionados no se han pronunciado sobre el tema. Álex Eduardo Díaz, mánager de Nelson Velásquez, en una entrevista con EL TIEMPO, declaró que la contratación del artista se realizó a través de un intermediario identificado únicamente como 'Carlos'. Díaz evitó dar más detalles sobre la identidad de 'Carlos', pero mencionó que ya había contratado al artista para otros eventos en discotecas. 'No quiero meter a nadie más en esto, pero es un muchacho que ya nos ha pagado para otros eventos en discotecas. Yo no entré a la cárcel, para esa actividad estaba en Valledupar, entonces no tengo claro cuánto se pagó', afirmó. Cuando se le preguntó si 'Carlos' era un preso de la cárcel de Itagüí, Díaz respondió que no, sugiriendo que el intermediario podría tener contactos dentro del centro penitenciario. La Unidad Investigativa de EL TIEMPO está siguiendo el caso





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