Escándalo en la cárcel: Nelson Velásquez cobró 100 millones de pesos por concierto, denuncia concejal

La concejal Claudia Carrasquilla revela detalles sobre el concierto de Nelson Velásquez en una cárcel de Medellín, incluyendo un pago millonario y la falta de registros de seguridad. El INPEC responde.

En una reveladora entrevista concedida a Mañanas Blu con Néstor Morales, la concejal de Medellín, Claudia Carrasquilla , destapó detalles escalofriantes sobre la participación del reconocido cantante vallenato Nelson Velásquez en un evento festivo dentro del centro penitenciario.

La denuncia, que ha generado gran controversia, señala que Velásquez habría recibido la asombrosa suma de 100 millones de pesos por su presentación, un acuerdo orquestado presuntamente con uno de los cabecillas de la estructura criminal que opera desde el interior de la cárcel. Carrasquilla, quien anteriormente ocupó el cargo de exdirectora de fiscalías, desestimó las versiones que intentaban justificar la presencia del artista como producto de coacciones, argumentando que las imágenes disponibles muestran a Velásquez sonriente y sin indicios de haber sido forzado. La concejal enfatizó la gravedad de la situación, destacando que el pago millonario fue el resultado de un acuerdo previo, lo que implica una premeditación y una connivencia que supera con creces la mera casualidad. Esta revelación pone de manifiesto no solo la capacidad económica de los reclusos para organizar eventos de esta magnitud, sino también la existencia de una red de corrupción que facilita el ingreso de artistas y la realización de festividades de alto costo, erosionando los principios de la justicia y la seguridad.\El escándalo no se limita a la cuantiosa suma pagada al cantante. La denuncia de Carrasquilla también revela que Luis Alfonso Posada, quien acompañaba a Velásquez, habría recibido alrededor de 50 millones de pesos. Sumando este monto al costo del catering y al ingreso de bebidas alcohólicas, la funcionaria estima que el costo total del evento festivo podría ascender a los 500 millones de pesos. Este detalle, aún más alarmante, plantea interrogantes sobre el origen y la gestión de estos fondos dentro de un establecimiento de máxima seguridad. Carrasquilla cuestiona abiertamente los beneficios de los que gozan los reclusos, sugiriendo que las cárceles, en algunos casos, se han convertido en verdaderos 'hoteles' gracias a la complicidad interna. La concejal reitera que este tipo de eventos son posibles debido a la corrupción, al señalar que los detenidos disfrutan de privilegios que socavan el propósito de la reclusión y desafían el sistema penitenciario. La ausencia de controles y la laxitud en la aplicación de las normas permiten que los reclusos organicen fiestas fastuosas, con la participación de artistas de renombre y el consumo de licores, evidenciando una preocupante falta de control y transparencia en la gestión de las cárceles. La magnitud del evento y los recursos involucrados sugieren la existencia de una red de corrupción bien organizada y con capacidad de influencia.\Otro aspecto crucial de la denuncia se centra en la falta de cumplimiento de los protocolos de seguridad. Carrasquilla denunció que ni el artista ni su equipo técnico fueron sometidos a los registros de ley al ingresar al centro carcelario. Según sus fuentes, un teniente del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) autorizó el paso de Velásquez 'sin registro porque no están registrados', lo que permitió que la 'parranda' se llevara a cabo sin dejar rastro oficial. Esta omisión, según la concejal, es una prueba más de la corrupción interna que facilita el ingreso de elementos prohibidos y la realización de eventos ilegales. La falta de registro no solo implica una violación de las normas de seguridad, sino que también dificulta la investigación y el seguimiento de las actividades que se realizan dentro de la cárcel. Mientras tanto, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) ha reaccionado ante las denuncias. A través de un comunicado oficial, el INPEC informó que tomará medidas en respuesta a las acusaciones sobre el ingreso del artista al establecimiento penitenciario de Itagüí. La entidad enfatizó que la actividad no contó con la aprobación ni la autorización del Gobierno Nacional, del Ministerio de Justicia y del Derecho ni de la Dirección General del instituto. El INPEC subrayó que la realización del concierto de Nelson Velásquez en la cárcel de Itagüí no fue autorizada por ninguna instancia gubernamental. El pronunciamiento del INPEC sugiere que se iniciará una investigación para determinar responsabilidades y tomar las medidas correctivas necesarias para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro





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