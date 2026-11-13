Escándalo en la Dapre: El celular envenenado de Gustavo Petro y las interceptaciones de la Corte

Angie Rodríguez revela que el teléfono del expresidente Gustavo Petro estaba a nombre de Jaime Ramírez Cobo, vinculando el caso con Laura Sarabia y la Corte Suprema.

La exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia ( Dapre), Angie Rodríguez, ha convertido la agenda pública del expresidente Gustavo Petro en un campo de batalla político y judicial.

En lugar de consolidar estrategias de oposición, el expresidente se dedica a mitigar los daños colaterales de una serie de acusaciones que han derivado en su contra, incluyendo presuntas irregularidades financieras y de seguridad.

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El punto de inflexión en esta escalada de tensiones internas es la revelación pública sobre la propiedad de un dispositivo móvil utilizado por el exmandatario.

Rodríguez ha confirmado que la línea celular asociada a Petro no pertenecía a su titular, sino a un tercero con vínculos estrechos con figuras clave de su antiguo círculo de confianza.

La teoría del teléfono envenenado

El núcleo de la denuncia de Rodríguez se centra en la existencia de un dispositivo móvil que ella describe como "envenenado" debido a su capacidad para ser interceptado por autoridades judiciales.

En un video difundido a través de sus redes sociales, la exfuncionaria explicó que detectó la anomalía cuando se percató de que el teléfono estaba registrado a nombre de Jaime Ramírez Cobo.

Ramírez Cobo es un exasesor de la Casa de Nariño y también el padrino de matrimonio de Laura Sarabia, la excanciller que fue una de las aliadas más cercanas de Petro.

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Esta revelación proporciona el mecanismo técnico por el cual la Corte Suprema de Justicia pudo registrar conversaciones del expresidente durante una investigación previa.

Testimonios y advertencias de seguridad

La narrativa presentada por Rodríguez incluye detalles sobre las interacciones que ocurrieron cuando se descubrió la vulnerabilidad del equipo.

Según relató en una entrevista con el periodista Melquisedec Torres, Petro mostró una reacción de fuerte molestia al enterarse de que su comunicación personal no era privada.

En abril de 2025, Rodríguez intentó buscar soluciones técnicas contactando a directivos de la operadora móvil del expresidente.

Sin embargo, en lugar de una solución institucional, recibió instrucciones de René Guarín, quien en ese momento dirigía la tecnología en la Dapre y luego pasó a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

La conexión con la Corte y las interceptaciones

Las acciones descritas por Rodríguez intentan explicar el origen de las escuchas judiciales que finalmente impactaron la reputación del expresidente.

El alto tribunal había iniciado la interceptación de la línea de Ramírez Cobo en el marco de la investigación por corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Dentro de esas grabaciones, aparecían registrados diálogos del entonces presidente Gustavo Petro y de Laura Sarabia, quien se desempeñaba como embajadora en el Reino Unido.

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema, bajo la presidencia del magistrado Misael Rodríguez, ordenó la suspensión inmediata de las interceptaciones.

La decisión se basó en que el expresidente no era objeto de investigación penal en ese tribunal, por lo que carecía de competencia legal para supervisar sus comunicaciones privadas.

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Implicaciones judiciales y financieras

El expediente de la UNGRD ha terminado por exponer estructuras de poder que vinculaban al gobierno con el Congreso a través de la adjudicación de contratos.

Jaime Ramírez Cobo permaneció vinculado a la Presidencia hasta el 31 de enero de 2024 y aparece señalado como un operador clave en la distribución de recursos públicos.

Según documentos en poder de la Fiscalía, Ramírez habría enviado una matriz de contratos por un valor de $92.000 millones destinados a tres municipios.

Asimismo, se menciona su intervención en la aprobación de más de $700.000 millones desde el Ministerio de Hacienda, con el supuesto fin de asegurar votos para las reformas del gobierno.

A pesar de su papel central en estos escándalos, Ramírez está actualmente en etapa de indagación y no ha sido formalmente vinculado ni imputado.

Estrategia de desvinculación y legado

Ante la gravedad de la situación, la exfuncionaria mostró una foto que contrasta el teléfono comprometido con un nuevo dispositivo entregado al expresidente.

La recomendación de René Guarín fue radical: la compra de una nueva tarjeta SIM y el inicio desde cero de los contactos para liberar al expresidente de esa línea comprometida.

Este caso representa un desafío significativo para la figura de Petro, quien enfrenta la necesidad de limpiar su nombre mientras mantiene su presencia en la política colombiana.

Las relaciones internas, previamente cercanas, se han fracturado, convirtiendo a antiguos aliados en críticos que exponen los detalles operativos de su gestión.

El escándalo continúa desarrollándose, con pendientes legales y políticas que definirán el futuro inmediato del expresidente y sus aliados más directos.