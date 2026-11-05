Las revelaciones de Deicy Jiménez vinculan al exmandatario colombiano con consumo de drogas y sobornos, confirmando advertencias previas de Álvaro Leyva y comprometiendo su legado institucional.

Un nuevo panorama de controversia envuelve el legado del exmandatario colombiano Gustavo Petro tras las recientes declaraciones de su antigua pareja, Deicy Jiménez. Esta figura ha emergecido como el eje central de una narrativa que busca reconstruir los eventos ocurridos durante los cuatro años que Petro ocupó la Presidencia de Colombia. Las acusaciones presentan un contraste abrupto con la imagen de revolución popular y libertad que se proyectó al inicio de su gobierno, sugiriendo una realidad paralela marcada por la ilegalidad y los excesos personales.

Acusaciones directas sobre drogas y contratos

Deicy Jiménez ha presentado testimonios detallados que involucran al expresidente directamente en actividades ilícitas y conductas inapropiadas. Entre las afirmaciones más graves, ha mencionado explícitamente la existencia de sexo a cambio de contratos gubernamentales, una denuncia que apunta a un posible tráfico de influencias y corrupción institucional. Además, ha descrito su presencia en fiestas excesivas donde se consumían alcohol y sustancias prohibidas, situaciones que ya habían sido ventiladas en conversaciones anteriores pero que ahora cuentan con supuestas pruebas documentales.

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Uno de los elementos más impactantes de estas revelaciones es la descripción de un incidente crítico ocurrido en París. Según lo relatado por Jiménez, existe un video en el que se observa al exmandatario tirado en una bañera en un estado físico preocupante, aparentemente cerca de morir tras una noche de excesos descontrolados. Esta anécdota no solo ilustra el nivel de descuido personal, sino que también resalta la gravedad de las situaciones en las que se encontraba el líder del país. La diferencia fundamental con episodios anteriores radica en la disponibilidad de este material audiovisual y testimonial, lo que ha transformado rumores de oídas en denuncias concretas que comprometen su integridad tanto como persona privada como funcionario público.

Confirmación de advertencias previas de Leyva

Las declaraciones recientes de Deicy Jiménez cobran una dimensión de veracidad histórica al cruzarse con las informaciones publicadas anteriormente por el excanciller Álvaro Leyva. En agosto de 2025, Leyva hizo públicas cartas donde advertía sobre un presunto consumo problemático de drogas por parte de Gustavo Petro. Estas cartas, que han ganado relevancia crucial en el debate actual, señalaban que el expresidente no se encontraba en condiciones idóneas para gobernar y expresaban una profunda preocupación por el destino del país bajo su administración.

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En su correspondencia, Álvaro Leyva relataba episodios específicos que ocurrieron mientras él era el primer testigo de ciertos incidentes, destacando una ocasión en París donde Petro desapareció durante dos días durante una visita oficial. Leyva manifestaba su desazón y desconcierto ante la posibilidad de que la inteligencia francesa no conociera su paradero, sugiriendo una falta de control total sobre el mandatario. El excanciller afirmó que fue en esa capital francesa donde pudo confirmar directamente el problema de drogadicción, añadiendo que Petro nunca se recuperó plenamente de esa crisis y que su estado mental había permanecido comprometido desde entonces.

Evidencia física y mensajes comprometedores

Para dar sustento a sus afirmaciones, Deicy Jiménez ha mostrado fotos de sus encuentros con el exmandatario en las que aparecen sobres que supuestamente contenían cocaína. En sus declaraciones, la denunciante indicó que existieron ocasiones específicas en las que Petro le solicitaba que adquiriera dicha sustancia para llevarla a los encuentros íntimos y fiestas donde ambos coincidían. Esta evidencia física, si se verifica, contradice las negativas anteriores y apoya la tesis de un patrón de conducta adictivo y recurrente que se mantuvo durante su periodo de mandato.

La situación se complica aún más con la revelación de conversaciones privadas entre el hijo del expresidente, Nicolás Petro, y su entonces esposa, Day Vásquez. En estos chats, publicados recientemente, se discuten supuestas fiestas en las que el padre de Nicolás habría estado presente junto a mujeres y travestis, bajo la influencia de sustancias alucinógenas. Los mensajes revelan el estrés y el miedo de los involucrados, con Day Vásquez advirtiendo que los videos mostraban situaciones extremadamente comprometedoras que podrían arruinar la imagen pública de la familia política más destacada del país.

Implicaciones políticas y legado institucional

El conjunto de estas pruebas y testimonios está siendo interpretado por analistas y opositores como la punta de un iceberg que ya asoma todo su potencial destructivo para la imagen de Gustavo Petro. Lo que comenzó como una revolución popular con promesas de libertad y justicia, ha quedado ensombrecido por una serie de escándalos que sugieren una vida personal completamente divorciada de la ética pública exigida a un jefe de Estado. La incapacidad de Petro para separar su ejercicio como mandatario de sus actividades personales ha resultado en una narrativa de incoherencia y descuido que ha perdurado más allá del final de su administración.

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Apenas comenzando el mandato en junio de 2023, el entonces presidente enfrentó su primer gran escándalo cuando el embajador enviado a Venezuela, Armando Benedetti, amenazó con publicar un supuesto video íntimo. Benedetti alegó sentirse traicionado y afirmó tener información personal recopilada durante la campaña, lo que indicaba que el chantaje había sido una herramienta constante utilizada contra el presidente. Aunque el video nunca se hizo público, este incidente estableció un precedente de vulnerabilidad y exposición que ha resurgido con fuerza en el presente, validando las sospechas que muchos ciudadanos mantuvieron durante los cuatro años de controversia.