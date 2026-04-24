Escándalo en México: Exreina de Belleza Asesinada, Su Suegra es la Principal Sospechosa

Carolina Flores Gómez, Miss Teen Universe Baja California 2017, fue asesinada en la Ciudad de México. Las investigaciones apuntan a su suegra como la presunta responsable, quien huyó tras el crimen. El esposo de la víctima tardó un día en reportar el incidente, generando interrogantes y sospechas.

La exreina de belleza Carolina Flores Gómez fue asesinada en su apartamento en la Ciudad de México el pasado miércoles 15 de abril. Las investigaciones preliminares apuntan a que la responsable del crimen sería su suegra, Erika Herrera .

Según el esposo de la víctima, Alejandro Sánchez, su madre escapó tras el ataque. Carolina Flores recibió 12 impactos de bala, según la Fiscalía General de Justicia. El esposo de la víctima demoró un día en reportar el incidente, lo que ha generado sospechas en las autoridades. Reyna Gómez, madre de Carolina, reveló que Alejandro tardó en reportar la muerte por temor a que su hijo de 8 meses fuera enviado a un hogar de acogida.

La madre de la víctima relató una conversación impactante con su yerno, en la que él admitió estar en la casa mientras Carolina yacía sin vida, y que su preocupación principal era asegurar el bienestar del bebé. Alejandro rechazó la oferta de su suegra para cuidar del niño, insistiendo en que él quería cumplir los deseos de su esposa. La relación entre Carolina y su suegra aparentemente era tensa, con conflictos comunes como acusaciones sobre la alimentación del bebé.

Carolina Flores Gómez, coronada Miss Teen Universe Baja California 2017, tenía 27 años al momento de su muerte. Las autoridades mexicanas investigan el caso como homicidio doloso y buscan a Erika María Herrera, la suegra de la víctima, quien se encuentra prófuga. La demora en el reporte del crimen y las circunstancias del ataque han generado gran conmoción en México y han puesto de manifiesto la complejidad de las relaciones familiares y la violencia de género.

La investigación continúa para esclarecer todos los detalles del caso y llevar a los responsables ante la justicia. La familia de Carolina Flores Gómez está devastada por la pérdida y exige respuestas a las autoridades. El caso ha reabierto el debate sobre la seguridad de las mujeres en México y la necesidad de fortalecer las medidas de protección contra la violencia de género.

La comunidad de belleza y los seguidores de Carolina Flores Gómez han expresado su consternación y solidaridad con la familia de la víctima. Se espera que las autoridades mexicanas proporcionen más información sobre el caso en los próximos días. La búsqueda de la suegra prófuga continúa, y se espera que su captura pueda arrojar luz sobre los motivos del crimen y las circunstancias que lo rodearon.

La tragedia de Carolina Flores Gómez es un recordatorio doloroso de la violencia que enfrentan las mujeres en México y la importancia de combatir este flagelo





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