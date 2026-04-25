Escándalo en Polanco: Exreina de Belleza Asesinada y su Suegra, la Principal Sospechosa

El asesinato de Carolina Flores, exreina de belleza, en un exclusivo apartamento de Polanco, ha revelado una investigación que apunta a su suegra, Erika “N”, como la presunta responsable. Detalles impactantes de una conversación previa al crimen y la huida de la sospechosa han salido a la luz.

El trágico asesinato de Carolina Flores , una exreina de belleza, ocurrido el 15 de abril en un lujoso apartamento en Polanco , Ciudad de México, continúa revelando detalles impactantes que conmocionan a la opinión pública.

Las autoridades investigadoras se centran en Erika “N”, la suegra de la víctima, como la principal sospechosa del crimen y actualmente se encuentra prófuga de la justicia. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha confirmado que Erika “N” llegó a la capital mexicana días antes del asesinato, tras realizar un viaje por carretera desde Ensenada, Baja California.

Un audio que ha circulado ampliamente en las redes sociales ha capturado un momento crucial: una conversación aparentemente tranquila entre ambas mujeres, apenas minutos antes del ataque fatal. En la grabación, se escucha a las dos mujeres conversando sobre el reciente viaje en automóvil. La suegra menciona: “Entonces veníamos en carro y por eso trajeron”, a lo que Carolina responde con sorpresa: “Ah, ok, no manches que se vinieron en carro”.

La conversación continúa con preguntas sobre la duración del viaje: “¿Cuánto hicieron? ”, pregunta Carolina, y la suegra responde: “Desde el sábado”. La charla prosigue sin indicios de tensión o conflicto. La suegra comenta sentirse un poco mareada debido al trayecto: “Bien, la verdad es que medio mareado”.

En un momento inquietante, Carolina menciona un incidente reciente: “Hace poquito mataron a alguien por aquí”, una declaración premonitoria que adquiere un significado escalofriante a la luz de los acontecimientos posteriores. La conversación se vuelve aún más cotidiana cuando la suegra solicita una botella de agua: “¿Sí me puedes regalar una botella de agua? ”, a lo que Carolina responde afirmativamente: “Sí, claro”. La suegra insiste con un “¿Cómo?

”, y Carolina reafirma su disposición a ayudar: “Claro que sí”. Este intercambio sería el último registro antes de que la tragedia se desatara. Según la información obtenida, ambas mujeres se dirigieron a una habitación fuera del alcance de la cámara de seguridad, y segundos después se escuchó una secuencia de disparos. Se presume que la agresora sacó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones contra Carolina, impactándola al menos seis veces, principalmente en la cabeza.

La brutalidad del ataque ha generado indignación y consternación en la sociedad mexicana. Tras cometer el crimen, Erika “N” se enfrentó a su hijo, Alejandro, esposo de Carolina: “¿Qué hiciste mamá? ”. La respuesta de la mujer fue escalofriante: “nada, me hizo enojar”.

El hijo, visiblemente afectado, intentó razonar: “es mi familia”, a lo que la suegra replicó con frialdad: “también es mi familia, tú eras mío, ella te robó”. Esta declaración revela una posible motivación detrás del crimen, sugiriendo celos y resentimiento hacia Carolina. La huida de Erika “N” fue rápida y meticulosamente planeada.

De acuerdo con la reconstrucción del periodista Carlos Jiménez, la mujer dejó el arma utilizada en el crimen tirada en el piso de la cocina y se dirigió a una de las habitaciones, donde tomó las maletas que había traído desde Baja California, las cuales contenían sus pertenencias personales. Sin mostrar signos de pánico, solicitó un taxi y esperó dentro del apartamento hasta que el vehículo llegó.

Minutos después, salió del edificio cargando su equipaje, colocó las maletas en la cajuela del taxi y abordó el automóvil, abandonando la escena del crimen. Desde entonces, su paradero es desconocido. Otro aspecto que ha generado controversia es la demora de Alejandro en alertar a las autoridades y solicitar asistencia médica. La denuncia fue presentada aproximadamente 24 horas después del asesinato.

Reyna Gómez, la madre de Carolina, ha explicado que Alejandro temía que, si era detenido, su hijo pequeño fuera enviado a un orfanato. Además, reveló que su hijo le confesó que se preocupó por grabar videos que mostraran cómo alimentar al bebé durante su posible ausencia.

Mientras tanto, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en colaboración con unidades especializadas en feminicidios, continúa llevando a cabo operativos de búsqueda para localizar a Erika “N” y llevarla ante la justicia. La investigación se centra en determinar las motivaciones exactas del crimen y esclarecer todos los detalles de lo sucedido





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