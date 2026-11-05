Escándalo Gustavo Petro: Revelan fiesta durante cancelación acto UP y contratos millonarios

Denuncia de Vanessa de la Torre vincula al expresidente con fiestas tras cancelar evento de víctimas UP por gripa falsa. Detalles de contratos y costos.

El expresidente de Colombia, Gustavo Petro, enfrenta nuevas controversias públicas que relacionan su gestión en la Casa de Nariño con su vida privada. A las acusaciones previas de Deicy Jiménez sobre intercambios sexuales por contratos estatales, se suma una revelación reciente que cuestiona la veracidad de sus justificantes médicos. La periodista Vanessa de la Torre afirmó que el mandatario no estaba enfermo el viernes 11 de octubre de 2024, sino que se encontraba en estado de ebriedad durante una salida nocturna.

Cancelación del acto de reparación a la UP

El viernes 11 de octubre de 2024 se debió realizar en la Plaza de Bolívar una ceremonia de reconocimiento de responsabilidad del Estado por las violaciones a los derechos humanos de las víctimas de la Unión Patriótica (UP). La logística completa de este evento tuvo un costo total de 3.700 millones de pesos colombianos. Petro suspendió el acto argumentando un cuadro gripal y respiratorio severo que le había sido recomendado por sus médicos para reposo inmediato. En su momento, el entonces presidente publicó un mensaje oficial confirmando la cancelación de su agenda por motivos de salud.

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Testimonio de Vanessa De La Torre sobre el estado del mandatario

La periodista Vanessa de la Torre desmintió la versión oficial al describir el estado físico del expresidente al día siguiente, sábado, en Cartagena. Afirmó que encontró a Petro a las tres de la tarde en condiciones críticas de intoxicación, incapaz de sostenerse en pie y con un olor nauseabundo. Según sus declaraciones, el mandatario estaba rodeado de mujeres mayores y otras personas en lo que ella interpretó como una fiesta. De la Torre relató que logró acceder a él y le preguntó por su supuesta gripe, a lo que Petro respondió bromeando que ya se sentía un poco mejor, desautorizando la gravedad de su enfermedad declarada.

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Detalles financieros y contratos cuestionados

El congresista Daniel Briceño denunció previamente que el contrato para organizar este evento fue firmado el 27 de septiembre entre la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y la firma Plaza Mayor Medellín. La empresa fue seleccionada por ofrecer la mejor propuesta económica con un valor base de 3.319 millones de pesos, más una comisión del 7,2 por ciento. Adicionalmente, se destinaron recursos por aproximadamente 1.800 millones de pesos para cubrir gastos de hospedaje, transporte aéreo y terrestre de las víctimas, así como almuerzos. El presupuesto incluía la compra de 25 tiquetes internacionales y 879 nacionales para garantizar la asistencia de 1.500 sobrevivientes y familiares provenientes de diversas regiones del país.

Impacto político y consecuencias posteriores

La reprogramación del evento generó incertidumbre entre los familiares de las víctimas de la Unión Patriótica que esperaban el reconocimiento oficial. Las acusaciones actuales de desvío de fondos y falsa presentación de enfermedades contrastan con la responsabilidad ética que debe tener un jefe de Estado. La combinación de estas denuncias, junto con el caso de Deicy Jiménez, intensifica el escrutinio sobre la integridad administrativa y personal de Gustavo Petro. Las revelaciones de De la Torre sobre la fiesta en Cartagena buscan demostrar una posible conducta deshonesta que invalida las excusas médicas utilizadas para justificar la cancelación del acto oficial en Bogotá.