Escándalo Judicial en Bogotá: Libertad Condicional para Hombre que Agredió a Empleada de Hotel

Un juez de control de garantías decidió no enviar a prisión a José Abelardo Rocha Moncada, señalado de atacar violentamente a una joven trabajadora de un hotel tras rechazar una propuesta sexual.

Una profunda ola de indignación ha sacudido a la opinión pública de Bogotá tras conocerse la decisión de un juez de control de garantías, quien optó por otorgar la libertad condicional a José Abelardo Rocha Moncada.

El hombre, de 38 años de edad, es el principal señalado de haber perpetrado una agresión física sumamente violenta contra una joven empleada de un establecimiento hotelero ubicado en el corazón del centro de la ciudad. Este caso ha cobrado una relevancia mediática considerable no solo por la brutalidad del ataque, sino también por la evidencia contundente que quedó registrada en las cámaras de seguridad del hotel, imágenes que posteriormente circularon de manera masiva en diversas plataformas digitales, permitiendo que miles de personas fueran testigos de la vulnerabilidad de la víctima y la agresividad del victimario.

Los hechos, que se remontan a la madrugada del pasado lunes 4 de mayo, se desarrollaron en un contexto que comenzó como una rutina laboral ordinaria. La víctima, una trabajadora de apenas 23 años, se encontraba cumpliendo sus funciones cuando acudió a la habitación del huésped para hacer entrega de unas prendas de vestir, un servicio de lavandería estándar ofrecido por el hotel.

Sin embargo, lo que debía ser un trámite rápido se transformó en una situación de acoso y peligro. Según los informes oficiales, Rocha Moncada le exigió a la joven que ingresara a la habitación con el propósito de ayudarlo a vestirse y, en un acto de absoluta falta de respeto y consentimiento, le propuso mantener relaciones sexuales.

Ante la rotunda negativa de la empleada, quien mantuvo su postura profesional y buscó retirarse del lugar, el sujeto reaccionó con una furia desmedida. El material audiovisual captado por el sistema de vigilancia muestra una escena perturbadora: el agresor, cubierto únicamente por una toalla, descendió rápidamente hacia la zona de recepción persiguiendo a la joven.

Una vez allí, el hombre arremetió físicamente contra ella, desencadenando una agresión que dejó en evidencia la disparidad de fuerza y la intención de causar daño. Este incidente ha puesto nuevamente sobre la mesa el debate sobre la seguridad de las mujeres en sus entornos laborales, especialmente en sectores donde la interacción con clientes puede exponerlas a situaciones de riesgo y acoso sexual, resaltando la necesidad de protocolos más estrictos de protección para el personal de servicio.

Tras la captura del sujeto, la Fiscalía General de la Nación intervino en el proceso solicitando formalmente que se le impusiera una medida de aseguramiento en un centro carcelario, argumentando la gravedad de los hechos y la peligrosidad del individuo. No obstante, el juez a cargo del caso tomó una determinación que ha sido ampliamente cuestionada: ordenó una medida no privativa de la libertad.

Para justificar esta decisión, el despacho judicial tomó en cuenta los antecedentes psiquiátricos del procesado, permitiéndole permanecer fuera de prisión bajo ciertas restricciones. Entre las condiciones impuestas se encuentra la prohibición estricta de acercarse a la víctima y de regresar al lugar donde ocurrieron los hechos, buscando así evitar cualquier tipo de represalia o contacto posterior.

Finalmente, los detalles sobre el perfil del agresor han añadido una capa de ironía y controversia al caso. José Abelardo Rocha Moncada es oriundo del municipio de Paime, en el departamento de Cundinamarca, y se ha revelado que es propietario de una empresa dedicada a la criminalística en la ciudad de Bogotá.

El hecho de que un experto en el análisis de escenas del crimen y evidencias forenses sea el autor de un ataque tan visceral y documentado ha generado comentarios sobre la contradicción entre su formación profesional y su conducta personal. Mientras la víctima busca justicia y recuperación psicológica, la sociedad colombiana reflexiona sobre los criterios judiciales que permiten que personas señaladas de violencia de género regresen a sus hogares sin haber pasado por un centro de reclusión





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