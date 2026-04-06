Escándalo político: Cuestionan vínculos del gobierno con el zar del contrabando 'Papá Pitufo'

Candidatos presidenciales y figuras políticas expresan su preocupación por las presuntas relaciones entre el gobierno y Diego Marín, alias 'Papá Pitufo'. La Fiscalía busca su extradición. Acusaciones de corrupción y tráfico de influencias ponen en jaque al gobierno de Gustavo Petro.

Diversos candidatos presidenciales y sectores políticos han expresado su profunda preocupación ante las revelaciones sobre las supuestas relaciones existentes entre el gobierno actual y el controvertido personaje conocido como alias ‘ Papá Pitufo ’, señalado como el zar del contrabando en Colombia.

La Fiscalía General de la Nación ha iniciado gestiones para lograr la extradición de Diego Marín, nombre real de ‘Papá Pitufo’, con el objetivo de que enfrente los cargos por contrabando que se le imputan en el país. El revuelo político generado por estas acusaciones ha escalado rápidamente, poniendo en entredicho la integridad del gobierno y generando un clima de desconfianza en la opinión pública.\La candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, ha sido una de las voces más críticas, calificando la situación como “gravísima”. Valencia ha cuestionado la transparencia del gobierno, señalando que mientras se investigaba el origen de una donación de 500 millones de pesos realizada por ‘Papá Pitufo’ a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, supuestamente se estaban llevando a cabo reuniones secretas entre funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y el propio Marín, buscando ofrecerle beneficios a cambio de silencio. Valencia ha exigido al presidente Petro una explicación clara y la divulgación de cualquier evidencia, incluyendo videos, que puedan esclarecer la verdad de los hechos. Además, ha solicitado una investigación exhaustiva por parte de la Fiscalía, con la designación de un fiscal ad hoc para garantizar la imparcialidad del proceso. Juan Manuel Galán, excandidato presidencial y figura destacada de El Nuevo Liberalismo, también se ha pronunciado, acusando al presidente Petro de traicionar sus promesas de combatir la corrupción y las mafias. Galán ha lamentado que el gobierno de Petro, que prometió romper con las prácticas del pasado, se vea ahora envuelto en escándalos de esta magnitud, cuestionando la influencia de ciertos sectores en la administración.\El exministro de Justicia, Wilson Ruíz, ha agregado una capa adicional de preocupación al señalar presuntos nexos entre ‘Papá Pitufo’ y generales de la policía nombrados por el presidente Petro. Ruíz ha planteado una pregunta crucial sobre cómo se puede combatir la delincuencia si los propios delincuentes parecen tener influencia dentro del gobierno. Estas acusaciones han puesto de manifiesto la complejidad de la situación y la necesidad de una investigación a fondo que determine la veracidad de las acusaciones y las responsabilidades individuales. Los señalamientos indican que Diego Marín Buitrago, conocido como ‘Papá Pitufo’, habría mantenido contactos tanto con la Policía de Aduanas como con la Presidencia de la República, y que se investigan presuntas entregas de dinero a personas cercanas al presidente Petro. La Fiscalía busca establecer la extensión de estos vínculos y determinar si existió un acuerdo para favorecer al zar del contrabando a cambio de silencio o beneficios. El escándalo amenaza con socavar la legitimidad del gobierno y generar una crisis política de gran envergadura





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