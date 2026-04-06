Escándalo político en Colombia: Revelaciones sobre contactos entre funcionarios del Gobierno y el presunto contrabandista “Papá Pitufo”

La filtración de conversaciones entre funcionarios del Gobierno colombiano y el presunto contrabandista Diego Marín, “Papá Pitufo”, desata una crisis política. El exdirector de inteligencia, Jorge Lemus, revela detalles sobre reuniones, posibles financiamientos de campaña y la implicación de la política de “paz total”. El caso genera interrogantes sobre la infiltración del contrabando en la política y la transparencia gubernamental.

La reciente publicación de conversaciones entre funcionarios del Gobierno y emisarios del presunto contrabandista Diego Marín , conocido como “ Papá Pitufo ”, ha provocado una fuerte controversia política en Colombia.

En medio del escándalo, Jorge Lemus, exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y hasta hace poco director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), defendió sus acciones y afirmó que los contactos con el abogado del señalado criminal se realizaron en el marco de sus funciones y con el conocimiento del presidente Gustavo Petro. Durante una entrevista en Mañanas Blu, Lemus explicó que las reuniones fueron institucionales y tenían como objetivo persuadir a Marín para que regresara al país y colaborara con las autoridades judiciales. Sin embargo, también manifestó su preocupación por posibles represalias tras la filtración de grabaciones de esas conversaciones. “De todas maneras tememos… porque realizamos investigaciones rigurosas con relación a este señor. Claro que temo por mi vida y por la de mi familia”, declaró el exfuncionario. Uno de los aspectos centrales de la polémica gira en torno a las reuniones entre Lemus y el abogado de Diego Marín, considerado por las autoridades como uno de los principales responsables del contrabando en el país. Según el exdirector de inteligencia, este acercamiento no fue ni clandestino ni irregular. Aseguró que fue el abogado quien buscó el contacto a través de una fuente que consideró confiable y que el encuentro se llevó a cabo de manera oficial en su despacho. “El abogado nos contactó… y yo decidí recibirlo en mi despacho de forma oficial. Hay una misión de trabajo sobre eso. No fue algo oculto”, explicó. Lemus insistió en que el propósito de la conversación era convencer a Marín de presentarse ante la Fiscalía colombiana, proporcionar información sobre redes de contrabando y revelar posibles cómplices dentro de estructuras políticas o institucionales. Otro tema sensible durante la entrevista fue la posible relación entre el caso y la política de “paz total” promovida por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Lemus negó haber ofrecido beneficios directos para evitar la extradición de Marín a Estados Unidos. Sin embargo, admitió que se discutió el marco legal existente en Colombia para quienes se someten voluntariamente a la justicia. El exdirector de inteligencia mencionó la Ley 2272, que permite ciertos mecanismos para la suspensión de órdenes de extradición si un procesado colabora activamente con las autoridades. Además, el exfuncionario reveló que se reunió con Marín durante la campaña presidencial de Gustavo Petro. Según Lemus, el presunto contrabandista ofreció recursos económicos para apoyar la campaña. “Él me propuso primero 5.000 millones de pesos para la campaña y luego llegó a los 10.000 millones”, aseguró Lemus. Según su versión, el presidente Petro fue informado de la oferta y decidió que ese dinero no debía ser aceptado. Lemus también señaló que un intermediario extranjero habría recibido 500 millones de pesos, pero que posteriormente el mandatario ordenó devolverlos. En la entrevista, Lemus también afirmó que Diego Marín poseería información comprometedora sobre figuras influyentes vinculadas a la red de contrabando. Según dijo, el objetivo de las conversaciones era lograr que el empresario se entregara y revelara esos nombres ante la justicia. “Hay muchos políticos involucrados, muchos generales, especialmente de la Policía, en esa mafia del contrabando”, afirmó. En medio de la controversia, Lemus confirmó que presentó su renuncia a la UIAF, aunque aseguró que hasta el momento no sabe si esta fue aceptada formalmente. Estas revelaciones han generado un intenso debate político, planteando preguntas sobre posibles intentos de infiltración del contrabando en la política colombiana y sobre la transparencia de las acciones gubernamentales en el contexto de la política de “paz total”





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