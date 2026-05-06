Escándalo por cierre de la Liga Contra el Cáncer en Bogotá y la gélida respuesta del Ministro de Salud

Una deuda de 4.000 millones de pesos obligó al cierre de una sede vital de la Liga Contra el Cáncer, mientras el Gobierno nacional evita dar respuestas claras sobre la crisis sanitaria.

Para comenzar, es fundamental analizar la gravedad de la situación que atraviesa la Liga Contra el Cáncer en la ciudad de Bogotá. La decisión de cerrar una de sus sedes más emblemáticas, con más de cinco décadas de servicio ininterrumpido, no es un hecho aislado, sino la consecuencia directa de una asfixia financiera prolongada.

La institución ha reportado una deuda acumulada que ronda los 4.000 millones de pesos, proveniente principalmente de entidades promotoras de salud como Sanitas y Famisanar, aunque se ha señalado que otras EPS también mantienen carteras pendientes de pago. Esta falta de liquidez ha hecho que la operación diaria sea insostenible, afectando la capacidad de contratar personal, adquirir insumos y mantener la infraestructura necesaria para atender a miles de colombianos que dependen de estos servicios para salvar sus vidas.

El impacto más devastador de este cierre se centra en los programas de prevención y detección temprana. Si bien la sede en el norte de Bogotá no se especializaba en tratamientos oncológicos de alta complejidad, su función era el primer filtro crítico para identificar la enfermedad en etapas iniciales. En la lucha contra el cáncer, el tiempo es el factor más determinante; un diagnóstico tardío puede significar la diferencia entre una recuperación exitosa y un desenlace fatal.

La interrupción de estas consultas especializadas y exámenes preventivos deja a una población vulnerable en un estado de incertidumbre total, obligándolos a buscar alternativas en un sistema ya saturado que presenta demoras críticas en traslados y entrega de medicamentos esenciales. En medio de este panorama desolador, la figura del ministro de Salud ha quedado bajo el escrutinio público debido a su actitud ante la prensa.

Durante un conversatorio en la capital, el funcionario fue abordado por periodistas que exigían respuestas concretas sobre las medidas que el Gobierno Nacional implementaría para evitar el colapso de estas IPS y garantizar la continuidad de la atención. En lugar de ofrecer un plan de contingencia o reconocer la gravedad de la crisis, el ministro optó por evadir las preguntas y retirarse del lugar con una frase que rápidamente se volvió viral: Que tengan buen día.

Esta respuesta, percibida como indiferente y carente de empatía, encendió las redes sociales y generó una ola de indignación entre los ciudadanos, quienes ven en este gesto una metáfora de la actual gestión gubernamental frente a la crisis sanitaria. La problemática se agrava al considerar que el cierre podría prolongarse entre uno y dos meses, dependiendo de que las EPS cumplan con sus obligaciones financieras.

La dirección de la Liga Contra el Cáncer ha explicado que el flujo de caja se ha visto interrumpido por procesos administrativos complejos, como las glosas y devoluciones, que son herramientas utilizadas por las aseguradoras para retrasar o negar los pagos de servicios ya prestados. Este juego administrativo pone en riesgo la sostenibilidad de las instituciones prestadoras de salud y traslada la carga del conflicto financiero directamente al paciente, quien es quien finalmente pierde el acceso al servicio.

Este incidente pone de relieve una crisis estructural en el sistema de salud colombiano, donde la tensión entre el Gobierno y las EPS ha creado un vacío operativo peligroso. Mientras se debate la implementación de reformas profundas, la realidad inmediata es que las sedes de atención primaria y especializada están cerrando sus puertas por falta de pago.

La situación de la Liga Contra el Cáncer es un síntoma de un mal mayor: el deterioro de la red de servicios que debería garantizar el derecho fundamental a la salud. La comunidad exige no solo que se salden las deudas pendientes, sino que exista una voluntad política real para coordinar una solución que no sacrifique la vida de los pacientes en el proceso





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