Escándalo por denuncias de violencia intrafamiliar contra el candidato presidencial Santiago Botero

Santiago Botero enfrenta una denuncia de violencia intrafamiliar y amenazas a comisarios de familia durante el operativo de desalojo en su vivienda, generando controversia a días de las elecciones.

El candidato presidencial Santiago Botero se encuentra en el centro de una profunda polémica a escasos días de las elecciones nacionales. La controversia se originó en una denuncia de violencia intrafamiliar interpuesta por su esposa, Manuela Echeverri, quien alegó haber sido impedida de ingresar al apartamento con su hijo de diez meses.

Ante la gravedad de los hechos, el juzgado de familia ordenó la ejecución de un operativo de desalojo en la vivienda del candidato, ubicada en el sector de Bocagrande, Cartagena. El proceso, que se extendió por más de ocho horas, contó con la participación de comisarios de familia, entre ellos el oficial Amin Sanabria Aislant, y se realizó bajo estrictas medidas de protección para la madre y el menor.

Durante el operativo, Botero se negó a permitir el acceso de los funcionarios y, según los registros de audio obtenidos, dirigió una serie de amenazas directas contra los autoridades. En un momento, el candidato advirtió: "Le recuerdo que los comisarios de familia ejercemos funciones judiciales", a lo que el comisario respondió solicitando respeto. Botero replicó con una amenaza explícita de violencia física: "Agradezca, para darle plomo".

Más adelante, en la misma grabación, el aspirante manifestó: "No los voy a matar, pero les voy a decir la verdad. Se les va a acabar la guachafita. Cuando gane la Presidencia, voy a acabar con los bandidos como ustedes", añadiendo que la corrupción del país sería su principal objetivo una vez en el poder. Estas declaraciones han sido difundidas en varios medios y redes sociales, generando un intenso debate sobre la idoneidad de Botero para ocupar la alta magistratura.

Ante la repercusión mediática, Botero emitió un comunicado en el que calificó la denuncia y el operativo de "campaña de ataques" en su contra. En el mensaje, el candidato señaló que le duele que su hijo haya sido involucrado en la disputa, afirmando que está dispuesto a perder la presidencia y su reputación, pero rechaza que un bebé sea usado como herramienta de descrédito.

La referencia a la muerte de un joven en el embalse de El Peñol-Guatapé, cuyas imágenes de una riña previa surgieron en internet bajo el lema "Ahóguenlo", fue citada por el candidato como un ejemplo de la manipulación que, según él, se ejerce contra su familia. El caso ha generado una creciente presión sobre la autoridad judicial, que debe decidir si procede con la medida de protección y posibles cargos penales contra el aspirante.

Organizaciones de derechos humanos y grupos de la sociedad civil exigen una investigación imparcial y el respeto a los derechos de la víctima y su hijo. Por su parte, el partido político de Botero ha defendido la inocencia de su candidato, argumentando que las acusaciones forman parte de una estrategia de desprestigio político en vísperas de los comicios.

El escenario se ha tornado en una disputa que combina acusaciones de violencia doméstica, amenazas a funcionarios y la lucha por el voto popular, y mantiene a la ciudadanía atenta a los próximos desarrollos judiciales y políticos





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