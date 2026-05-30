Escándalo por uso de Equipos Básicos de Salud en campaña de Iván Cepeda genera reacciones políticas y sociales

Denuncia revela que funcionarios de hospital en La Guajira, intervenido por el Gobierno de Petro, promovieron abiertamente la candidatura presidencial de Iván Cepeda en rancherías de la zona rural, lo que ha desatado críticas de organizaciones de salud, partidos de oposición y expresidentes, que señalan uso indebido de recursos públicos y politización del sistema de salud en medio de una crisis sectorial.

La exclusiva publicada por EL COLOMBIANO sobre la utilización de Equipos Básicos de Salud para promover la campaña presidencial de Iván Cepeda en La Guajira provocó una oleada de reacciones desde distintos sectores políticos, organizaciones de pacientes y asociaciones del sector salud.

Según la denuncia, funcionarios identificados conchalecos y gorras del Hospital de Nazareth, en La Guajira, centro asistencial intervenido por el Gobierno de Gustavo Petro, visitaron en los últimos días varias rancherías de la zona rural del municipio para promover abiertamente la candidatura del senador del Pacto Histórico. El material, que incluye videos y fotografías, muestra a los funcionarios reuniendo a habitantes de las comunidades y explicándoles cómo votar por Cepeda utilizando tarjetones y material publicitario de ese partido político.

La Federación Colombiana de Enfermedades Raras (Fecoer) calificó la situación de extrema gravedad y recordó que los Equipos Básicos de Salud se financian con recursos públicos destinados exclusivamente a garantizar atención médica, no para actividades electorales o políticas. La entidad cuestionó quién vela por estos recursos y dónde están los organismos de control, y pidió la intervención de la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo.

Pacientes Colombia, movimiento que agrupa a 202 organizaciones en todo el país, también se pronunció, señalando que los hechos podrían constituir presuntos actos de corrupción, y solicitó la actuación de organismos nacionales e internacionales, entre ellos la Fiscalía, la CIDH y la Defensoría. Desde el Congreso, el senador Andrés Forero del Centro Democrático aseguró que mientras miles de pacientes enfrentan dificultades para acceder a medicamentos y tratamientos, los Equipos Básicos de Salud se usarían para promover la candidatura de Cepeda.

Criticó al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y al superintendente nacional de Salud, Luis Carlos Leal Quintero, preguntándose si estas actuaciones forman parte de la "revolución ética" del Gobierno. El expresidente Álvaro Uribe Vélez reaccionó afirmando que el presidente Gustavo Petro ya implementó estrategias similares durante su paso por la Alcaldía de Bogotá y que el Gobierno ha expandido estos grupos a nivel nacional con fines políticos y electorales, buscando "imponer a Cepeda" y convertir a Colombia en "una sucursal chavista".

Diversos usuarios en redes sociales expresaron preocupación por la creciente politización del sistema de salud, criticando al Gobierno por abandonar la construcción de un sistema basado en criterios técnicos y científicos para privilegiar estructuras de clientelismo y propaganda política. La controversia surge en medio de la crisis del sistema de salud colombiano, marcada por denuncias sobre falta de medicamentos, dificultades de acceso a tratamientos y tensiones entre el Gobierno y distintos actores del sector





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