Escándalo salarial en Fondo Milagro: 19 salarios mínimos y opacidad total

Investigación revela salarios de 33 millones de pesos en el Fondo Milagro y la falta de transparencia en la contratación post-terremoto en Colombia.

La estructura salarial del Fondo Milagro, organismo encargado de la reconstrucción nacional tras el sismo del 10 de agosto, ha generado controversia por los ingresos de sus cargos directivos. El puesto de coordinador o coordinadora de comunicaciones en Pereira percibe un sueldo de 33 millones de pesos mensuales, una cifra equivalente a 19 salarios mínimos, sin incluir primas ni otras prestaciones sociales.

Salarios millonarios y ausencia de nombres

La transparencia sobre la nómina ejecutiva es uno de los puntos centrales del conflicto actual. Además del coordinador de comunicaciones, la tabla de asignaciones muestra un coordinador de Atención al Ciudadano y PQRS con la misma remuneración mensual de 33 millones de pesos. La senadora Kamelia Zuluaga, del Pacto Histórico, cuestionó públicamente esta opacidad al señalar que su derecho de petición para conocer los nombres de los empleados no recibió respuesta alguna.

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Zuluaga exigió a Fiducoldex revelar al país las identidades de quienes ocupan los altos cargos, argumentando que la justificación de ser una entidad privada para ocultar esta información es una argucia jurídica inaceptable dado el uso de recursos públicos. Hasta la fecha, solo se han confirmado dos nombres: Jaime Andrés Uribe como gerente y Diego Alejandro Marín como director Jurídico y de Contratación.

El gerente evade rendición de cuentas

Jaime Andrés Uribe, gerente del Fondo Milagro, ha enfrentado críticas por su gestión y asistencia. Durante su única presentación ante el Congreso, el 15 de octubre, anunció la creación de un tablero interactivo para monitorear las obras, promesa que permanece incumplida un mes después. Uribe faltó a una citación para rendir cuentas el 11 de noviembre, alegando una actividad extraordinaria con el presidente Abelardo de la Espriella en Roldanillo, Valle del Cauca.

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Este no es el primer caso de inasistencia. El gerente también estuvo ausente el 22 de septiembre y firmó una carta el 27 de octubre junto al ministro de Hacienda, Miguel Gómez, y el director de la UNGRD, Santiago Tamayo, para aplazar la sesión de rendición de cuentas. El periódico El Colombiano intentó contactarlo para aclarar los procesos de contratación, pero no recibió respuesta a la fecha de publicación.

Ejecución presupuestal y urgencias

En un documento de 11 páginas enviado al Congreso, Uribe detalló que el Fondo ha comprometido 7.440 millones de pesos, representando apenas el 1,2 por ciento de los 624.656 millones de pesos disponibles mediante un préstamo del Banco Mundial. La totalidad de estos recursos se ha destinado exclusivamente a demoliciones: 4.624 millones para dos edificaciones en Pereira y 2.815 millones para otras dos en Cali.

Los contratos para estas demoliciones se adjudicaron por contratación directa bajo la figura de urgencia y tienen una vigencia que se extiende hasta el 31 de diciembre de 2026. A este gasto se suma una consultoría integral para el mismo propósito operativo. Los manuales operativo y de contratación ya fueron aprobados internamente, pero no han sido publicados para acceso ciudadano.

Dilema de la contratación privada

La transparencia ha sido cuestionada por organizaciones civiles. Transparencia por Colombia, que vigila la contratación de emergencia, informó que no ha encontrado en el Secop contratos derivados del Fondo Milagro. Según el gerente, la publicación en el Secop II se realizaría a más tardar el 20 de noviembre. La Función Pública aclaró que no participa en la fijación salarial, ya que los empleados no son servidores públicos.

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El Ministerio de Hacienda confirmó que su vínculo se limita al contrato de fiducia y que no aprueba salarios ni contrataciones. Aunque el presidente Abelardo de la Espriella ordenó reversar los salarios millonarios, el documento presentado a congreso indica que la planta de empleados podría crecer hasta incluir 130 cargos, lo que alimenta las dudas de la ciudadanía y los legisladores sobre la gobernanza del fondo.