Escándalo sexocontratos: María Masip Zawady, amante de Petro y contrato familiar

María Masip Zawady, pareja de Gustavo Petro desde 2022, vio a su familia obtener 533 millones en contratos. Análisis del escándalo de sexocontratos.

El escándalo conocido como sexocontrotos continúa ampliándose con la inclusión de un nuevo nombre clave: María Masip Zawady, quien habría mantenido una relación amorosa con el expresidente Gustavo Petro desde antes de la campaña electoral de 2022. Según revelaciones de fuentes cercanas, esta conexión personal tuvo consecuencias directas en el ámbito económico, ya que la familia de Zawady obtuvo contratos significativos con el gobierno anterior.

El rol de María Masip Zawady en el gobierno

La información confirma que Masip Zawady fue más que una figura cercana al expresidente, actuando efectivamente como su amante durante el período de gobierno. Su vínculo con Petro comenzó antes de las elecciones de 2022, y una vez que él alcanzó la presidencia, su familia logró obtener 13 contratos estatales que suman 533 millones de pesos. Además, Zawady recibió el nombramiento en la junta de una empresa adscrita a Coosalud, específicamente Coosalud Inversa, la cual fue intervenida por el gobierno de Petro.

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Ángela Benedetti, exembajadora y líder de la campaña de 2022, proporcionó detalles cruciales sobre la dinámica de la pareja. Benedetti afirmó que Petro no soportaba a su esposa Verónica Alcocer y que Masip Zawady era considerada la novia oficial en ese momento. Se indica que Alcocer, quien luego sería primera dama, tenía conocimiento de esta situación, aunque sus celos parecían estar más orientados a la pérdida de poder que a la infidelidad en sí misma.

Antecedentes de Deicy Jiménez y Vanessa Cortés

Este caso se suma a otros ya documentados en investigaciones periodísticas sobre el uso de recursos públicos. Deicy Jiménez, una joven de 26 años, obtuvo 10 contratos en el Congreso y carteras gubernamentales entre 2021 y 2026, por un total de 135 millones de pesos. Jiménez además reveló en la revista Semana detalles sobre el consumo de drogas y alcohol del expresidente, admitiendo incluso haberle comprado cocaína.

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Por otro lado, Vanessa Cortés, conocida por su aparición pública con Petro en Panamá, aumentó sus activos e ingresos en más de 600 millones de pesos en menos de tres años. Cortés viajó en el avión presidencial durante la visita oficial al papa León XIV en julio de 2026 y recibió regalos diversos. Su relación con Petro terminó en agosto de 2026, apenas concluyó el mandato presidencial.

La posición de Verónica Alcocer durante el mandato

Verónica Alcocer, esposa de Petro, mantuvo una presencia activa en el gobierno durante los cuatro años de mandato, a pesar de la distancia emocional con su esposo. Alcocer llegó a liderar un grupo de personas conocidas como Los Verónicos, integrado por Manu Grau, Xavi Vendrell y Eva Ferrer. Esta última acusó recientemente a Alcocer de actos irregulares al presionar para ser separada de su entorno.

Según Benedetti, Alcocer permaneció casada con Petro principalmente por intereses económicos y de poder. Se señala que Alcocer soportó la paranoia y las medidas de seguridad extremas del expresidente con la expectativa de que este ganara la presidencia y les permitiera acumular riqueza. La relación matrimonial finalizó con el divorcio unos días después de que Petro dejara el cargo a mediados de agosto de 2026.

Impacto y conclusiones del escándalo de poder

Los episodios relacionados con la vida amorosa de Gustavo Petro son de interés público porque involucran presuntos abusos del ejercicio del poder mediante la entrega de contratos a cambio de favores. Las denuncias recientes del escándalo sexocontratos han puesto bajo escrutinio cómo las relaciones personales influyeron en decisiones económicas estatales. Cada caso identificado revela una conexión directa entre favores sexuales o afectivos y beneficios económicos cuantificables.

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La influencia de Masip Zawady no se limitó a su familia, extendiéndose también a entidades como Colombia Compra Eficiente. Las revelaciones sugieren un patrón sistemático donde el acceso al círculo íntimo del expresidente se tradujo en oportunidades comerciales y laborales privilegiadas. Estos hechos continuan siendo investigados y constituyen una parte central del debate sobre la ética en el ejercicio del cargo público en Colombia.