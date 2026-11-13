Escándalo sexocontratos: Petro intentó vincular a Deicy Jiménez en Hospital San Juan de Dios

La Revista Semana revela chats que muestran cómo Gustavo Petro intentó contratar a Deicy Jiménez en el Hospital San Juan de Dios antes de dejar la presidencia.

La publicación de conversaciones privadas por parte de la Revista Semana este jueves ha intensificado el escrutinio sobre la gestión del expresidente Gustavo Petro y su posible implicación en lo que se conoce como el caso de los sexocontratos. Estas revelaciones, que ocurren a solo once días de la culminación de su mandato, sugieren intentos directos de Petro para facilitar el ingreso de Deicy Jiménez a una entidad pública de salud, específicamente al Hospital San Juan de Dios.

Detalles del intento de vinculación hospitalaria

Los registros digitales publicados indican que Petro utilizó perfiles falsos en redes sociales para coordinar la contratación de Jiménez. En un intercambio inicial, una persona identificada como el enlace para el puesto en el centro médico confirmó que "el señor Presidente me pidió vincularte", procediendo a solicitar datos laborales y aspiraciones salariales. Esta interacción demuestra un uso directo del poder ejecutivo para interferir en procesos de selección pública.

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La evidencia documental respalda la comunicación digital. Un certificado firmado por Camila Andrea Jaime de la Rosa, subdirectora de Talento Humano del hospital, confirma que la hoja de vida de Jiménez fue recibida el 27 de julio de 2026. El documento detalla que los papeles tenían como destino una "posible vinculación en provisionalidad", lo que sugiere que los trámites administrativos se movilizaron en respuesta a la solicitud presidencial.

No obstante, la institución sanitaria estableció límites claros en el proceso. La certificación emitida el 28 de octubre de 2026 aclara que, aunque se realizó un "estudio de verificación de cumplimiento de requisitos en el empleo Auxiliar Administrativo 4044 Grado 13", no se avanzó hacia etapas posteriores. Este fallo oficial asegura que "no se materializó su nombramiento y posesión en un empleo", cortando la vía administrativa para su ingreso formal.

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Reacción de Deicy Jiménez y pruebas judiciales

Ante el estancamiento del proceso, Deicy Jiménez envió un mensaje directo a Petro el mismo 27 de julio, expresando su decepción. La joven señaló que "no pensé que para trabajar en un hospital" y agregó que habían pasado su hoja de vida al San Juan de Dios, evidenciando la falta de transparencia en la naturaleza del ofrecimiento laboral. Este mensaje rompe la narrativa de una simple amistad o contacto ocasional.

La respuesta del expresidente fue interpretada como evasiva al escribir "Aja. Cuidar personas y cuidar la vida", una frase genérica que no abordaba la solicitud específica de empleo. Jiménez replicó tajantemente recordando que "no soy enfermera", subrayando la desconexión entre la oferta propuesta y su perfil profesional, lo que reforzó la sospecha de que la propuesta era un favor político disfrazado de oportunidad laboral.

En lo que parece ser una de sus últimas comunicaciones con la figura política, Jiménez declaró haber confirmado sus temores iniciales. Afirmó que la acción "fue más por cumplir que por un verdadero deseo de ayudarme" y destacó la desigualdad en el trato, señalando que "para todas hubo oportunidades, menos para mí". Tras esto, anunció la decisión de "cerrar esta etapa y tomar distancia", finalizando el ciclo de interacciones digitales.

Implicaciones legales y el camino a seguir

Estas conversaciones y documentos constituyen piezas clave del expediente que Deicy Jiménez ha entregado a las autoridades colombianas. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación ya poseen estas pruebas, que son fundamentales para investigar si existió un trueque indebido entre favores sexuales y beneficios funcionales por parte de un exmandatario.

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La periodista Darcy Quinn fue la responsable de confirmar la autenticidad y el contenido del certificado de Talento Humano, aportando rigor periodístico a la denuncia. Este trabajo de verificación es crucial para establecer los hechos ante los ojos de la opinión pública y la justicia, diferenciando las especulaciones de la documentación oficial recibida por el hospital.

El caso se ubica en un contexto político delicado para Petro, quien enfrenta la presión pública y judicial mientras termina su período. La transparencia revelada por estos chats obliga a la opinión pública a cuestionar el uso de su autoridad como jefe de Estado para influir en decisiones de contratación en entidades donde ha tenido intereses previos, incluyendo su etapa como alcalde de Bogotá entre 2012 y 2015.

El escándalo continúa desarrollándose a medida que las investigaciones judiciales avanzan. La comunidad espera ver cómo las autoridades definen la responsabilidad penal y ética de los involucrados, y si estos nuevos detalles modifican el enfoque de los casos existentes. La sociedad colombiana permanece atenta a los desenlaces legales que determinarán el futuro político y legal de los principales actores implicados en esta trama.