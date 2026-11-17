Análisis del estado procesal del escándalo Ungrd a noviembre de 2026, incluyendo la liberación de exministros Bonilla y Velasco, prófugos como Carlos Ramón González y la nueva fecha de juicio para febrero de 2027.

El expediente judicial derivado del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) presenta un balance complejo a finales de 2026, dos años después de que las irregularidades estallaran públicamente. Si bien existen condenas, sanciones disciplinarias, medidas cautelares sobre bienes y procesos activos contra funcionarios y dirigentes políticos de primer nivel, la pregunta central sigue sin resolverse: ¿la justicia logrará llevar a los principales responsables ante los tribunales y recuperar los recursos públicos comprometidos?

Estatus judicial de exministros liberados

La situación de los antiguos integrantes del gabinete de Gustavo Petro representa el mayor punto de atención en esta investigación. Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda, y Luis Fernando Velasco, exministro del Interior, fueron imputados por su presunta participación en una estructura que habría direccionado contratos y proyectos de inversión para conseguir respaldo de congresistas a iniciativas del Gobierno.

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Ambos estuvieron privados de la libertad desde diciembre de 2025, pero recuperaron su libertad sin que esto significara el cierre de sus procesos penales. Ricardo Bonilla salió en libertad el 7 de abril de 2026 por vencimiento de términos, una decisión fundamentada en que la acusación llegó tarde según el Tribunal Superior de Bogotá. Por su parte, Luis Fernando Velasco obtuvo esa misma disposición el 5 de noviembre, fecha en que la corte consideró que ya no existían las condiciones necesarias para mantenerlo detenido.

Prófugos internacionales y prórrogas de captura

La búsqueda de justicia se ve obstaculizada por la ausencia de algunos protagonistas clave que han huido del país. Carlos Ramón González, antiguo director del Departamento Administrativo de la Planeación Nacional (Dapre) y uno de los hombres de confianza de Gustavo Petro, permanece prófugo en Nicaragua desde 2024 y no ha comparecido ante la justicia colombiana.

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González está acusado por cohecho al dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos. El 10 de septiembre de 2026, el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la prórroga por un año de la orden de captura contra él, manteniendo viva la presión judicial a pesar de su ubicación geográfica fuera del alcance inmediato.

De manera similar, continúa prófugo César Manrique, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública. En febrero de 2026, quedó en firme una medida de aseguramiento en centro carcelario contra Manrique, pero su paradero sigue siendo desconocido para las autoridades, lo que impide el avance pleno de los cargos en su contra.

Retrasos procesales y complejidad de las pruebas

El avance hacia el juicio principal ha sufrido demoras significativas debido a la complejidad técnica de la evidencia. El 4 de noviembre, la Corte Suprema aplazó por segunda vez la audiencia preparatoria y fijó como nueva fecha para este acto procesal el 2 de febrero de 2027. Las defensas de los acusados argumentaron dificultades sustanciales para consultar el material probatorio.

El problema central radica en la existencia de archivos encriptados e imposibles de abrir, así como documentos sometidos a cadena de custodia que requieren herramientas técnicas especiales para ser accesibles. Ricardo Bonilla y su abogado, Alejandro Carranza, han destacado que recibiendo carpetas vacías, archivos cifrados y material inaccesible no constituye una evidencia completa. "Que la copia sea fiel no significa que la evidencia esté completa", reclamó la defensa en audiencias recientes.

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Ante estas limitaciones, la Corte Suprema concedió un nuevo plazo para completar el descubrimiento de las pruebas. Esto significa que uno de los capítulos más delicados del escándalo tendrá que esperar hasta 2027 para avanzar en su juzgamiento, retrasando la posibilidad de que los tribunales emitan sentencias definitivas sobre la participación de los exministros.

Otros implicados y acusaciones específicas

En el mismo expediente aparece la figura de Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones, señalada por la Fiscalía de haber servido como intermediaria en la entrega de presuntos sobornos. Según la investigación, Ortiz habría participado en la entrega de $3.000 millones al expresidente del Senado, Iván Name, y $1.000 millones al expresidente de la Cámara, Andrés Calle, con el objetivo de asegurar respaldos legislativos a iniciativas del Ejecutivo.

Sandra Ortiz está acusada por lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público. Recuperó la libertad el 11 de mayo de 2026 por vencimiento de términos. Su proceso continúa activo y su defensa ha cuestionado la credibilidad de testigos clave como Olmedo López y Sneyder Pinilla, además de promover una recusación contra la jueza encargada del caso.

Por su parte, Ricardo Bonilla enfrenta cargos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en contratos y cohecho. Sostiene que no ordenaba gastos de la Ungrd ni del Invías y que sus funciones no prueban delito. Bonilla niega los cargos y busca demostrar que actuó dentro de la legalidad vigente, mientras la justicia intenta superar los obstáculos técnicos para llegar a un juicio justo y definitivo.