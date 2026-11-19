Cinco años tras la revelación del escándalo Ungrd, el caso de los carrotanques para La Guajira sigue vigente con condenas, fugas y juicios pendientes contra exministros.

El escándalo de corrupción en la Ungrd (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres) se originó por la compra de 40 carrotanques para llevar agua a La Guajira durante la sequía extrema provocada por el fenómeno de El Niño. Foto Procuraduría del 2027 se cumplen tres años de que saliera a la luz pública el escándalo en la Ungrd, el mayor hecho de corrupción que se registró en el anterior gobierno. Hasta el momento hay cinco condenados, sin embargo, falta la nuez del asunto porque no se ha resuelto la situación jurídica de los altos funcionarios de esa administración, entre ellos dos exministros y nueve excongresistas.

Investigación por sobornos y financiación política

La Fiscalía abrió el 20 de febrero de 2024 una investigación por las denuncias en medios para establecer presuntas irregularidades en la compra que hizo la Ungrd de 40 carrotanques para llevar agua a La Guajira por la sequía extrema debido al entonces fenómeno de El Niño. Luego a la apertura de esta investigación se sumó la denuncia del secretario de Transparencia en el anterior gobierno, Andrés Idárraga, contra el entonces director de la Ungrd, Olmedo López; el entonces subdirector para el Manejo de Desastres, Sneyder Pinilla y varios contratistas.

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"Para nosotros es claro que efectivamente hay una red de contratistas que pudieron haber concertado una serie de precios para adquirir este contrato de carrotanques", dijo Idárraga. Sin embargo, cuando muchos creyeron que esto era un caso más de la fuerte corrupción que se presenta en el país en el sector público, Pinilla sorprendió al revelar que de la contratación para proveer agua a La Guajira se sacó plata para entregar a congresistas, y así favorecer la aprobación de las reformas del gobierno de entonces. Afirmó que recibieron dinero los que por esos días eran presidentes de Senado, Iván Name, y Cámara, Andrés Calle.

Condenas firmes contra directivos y contratistas

Por su participación en los actos de corrupción en la Ungrd, entre mediados de 2023 y principios de 2024, fueron condenados Sneyder Pinilla a 5 años y ocho meses de prisión; Pedro Rodríguez Melo a 4 años de prisión, exasesor de la dirección de esta entidad; Luis Carlos Barreto Gantiva, exsubdirector de Conocimiento de la Ungrd, a 3 años y 7 meses de prisión. Así mismo, el contratista Luis López Rosero condenado a 6 años y 8 meses de prisión; Francisco Estupiñán a 9 años y 11 meses de prisión, quien fue gerente de ventas de la Corporación Yupurutú.

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Exministros libres y juicios pendientes en la Corte

Tres exaltos funcionarios que están pendientes de resolver su situación jurídica recuperaron la libertad tras estar varios meses en prisión con medida de aseguramiento. A principios de este mes salió el exministro del Interior Luis Fernando Velasco por decisión del Tribunal Superior de Bogotá, que atendió un recurso contra la prisión preventiva, en el sentido de que no representaba un peligro para la comunidad. La Corte Suprema aplazó para febrero próximo el inicio del juicio por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. En tanto que en abril pasado recuperó la libertad por vencimiento de términos el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla.

El juicio en su contra se iniciará en febrero próximo en la Corte Suprema por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. Según Olmedo López, los entonces ministros Bonilla y Velasco participaron en una reunión el 27 de noviembre de 2023 en la Casa de Nariño en la que, sostuvo, altos funcionarios del anterior gobierno le dieron instrucciones para entregar a algunos congresistas dinero y contratos para lograr la aprobación de las reformas (salud, trabajo y pensional). También recuperó la libertad en mayo pasado la exconsejera para las Regiones Sandra Ortiz por vencimiento de términos. Está llamada a juicio por los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos.

Fuga de directores y estatus judicial actual

La Fiscalía la señala de que se prestó para supuestamente entregar $3 mil millones en efectivo al entonces presidente del Senado Iván Name. Un juez prorrogó en agosto pasado por un año el principio de oportunidad a Olmedo López, quien aceptó los delitos de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación agravado. Sigue en prisión colaborando con la justicia a la espera de ir a juicio. Salieron del país tras ser mencionados en el escándalo el exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, y el exdirector de Función Pública, César Manrique. El primero huyó a Nicaragua donde es protegido por el régimen de Ortega con asilo político. Del segundo no se sabe su paradero.