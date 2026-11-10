Escándalos de la DNI bajo Petro: Hacker en la agencia y espionaje a expresidentes

Documentos internos revelan vínculos de un hacker con orden de captura en la DNI, un plan de espionaje a expresidentes y custodia ilegal de disidentes. La Contraloría revisa contratos por $20.783 millones.

La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) enfrenta un intenso escrutinio tras revelaciones que exponen graves irregularidades bajo la gestión del presidente Gustavo Petro. Entre estos hallazgos se destaca la permanencia de Carlos Andrés Oyola Tovar, un hacker con una orden de captura vigente, dentro de la agencia de inteligencia.

Este episodio, confirmado por documentos internos filtrados, surge apenas un día después de conocerse un informe reservado sobre un presunto plan para instalar micrófonos y dispositivos GPS en los vehículos de seguridad de expresidentes y exvicepresidentes. Estos sucesos han reactivado preguntas críticas sobre la transparencia y los controles democráticos del aparato de inteligencia estatal.

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Hacker con orden de captura en la DNI

Los informes oficiales confirman que Carlos Andrés Oyola Tovar ingresó a la DNI en febrero de 2024 y mantuvo vínculos con la entidad hasta su captura el 6 de noviembre en Neiva. Este hecho ocurrió pese a tener una orden de captura vigente desde el 7 de mayo de 2026.

Según los documentos de empalme de la entidad, Oyola Tovar habría tenido entre sus funciones coordinar activistas digitales, bodegueros y hackers. Además, se le atribuye el acceso a bases de datos de distintas entidades estatales y la misión de liderar una red para atacar los sistemas de la Registraduría Nacional.

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El objetivo presuntamente declarado era alterar los resultados de las elecciones presidenciales del 21 de junio de 2026. La situación resulta especialmente delicada porque el individuo permaneció vinculado a la DNI durante seis meses después de emitirse la orden judicial. Su captura final se produjo en el marco de una investigación por el hackeo a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD).

Plan de espionaje a expresidentes y exfuncionarios

Un segundo hallazgo de gran calibre aparece en un documento de 26 páginas elaborado en julio pasado y dirigido al nuevo director de la DNI, Jorge Andrés Zuluaga. Este informe advertía sobre un supuesto plan para vigilar los movimientos y conversaciones de expresidentes y exvicepresidentes de Colombia.

La estrategia, atribuida a una fuente humana, proponía la instalación de dispositivos tecnológicos en los vehículos asignados a los esquemas de protección de estos exmandatarios. El documento alertaba sobre la colocación de micrófonos y geolocalizadores GPS en dichas unidades.

La preocupación principal radica en que estos vehículos acompañan permanentemente a sus ocupantes, lo que permitiría conocer itinerarios, reuniones y rutinas con total precisión. La instalación de los micrófonos habría abierto la posibilidad de captar conversaciones privadas de expresidentes, sus familiares y acompañantes, violando presumiblemente la privacidad de altos funcionarios.

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Custodia irregular de disidentes y revisión financiera

Además de los temas de seguridad interna, se reporta una irregularidad operativa significativa con Willinton Henao Gutiérrez, alias Mocho Olmedo. Este jefe del Frente 33 de las disidencias de Calarcá fue capturado en febrero de 2025 para cumplir una orden de extradición de Estados Unidos. Sin embargo, la DNI lo mantuvo bajo custodia durante 55 días en un apartamento en el sector de Chapinero, Bogotá.

Solo el 8 de abril de 2025 fue trasladado a la cárcel, generando cuestionamientos porque la DNI no tiene funciones formales de policía judicial. La Corte Suprema de Justicia solicitó explicaciones sobre este procedimiento, aunque la fiscal general Luz Adriana Camargo sostuvo que la decisión respondió a una solicitud del comisionado de paz, Otty Patiño.

Paralelamente, la Contraloría General ha ordenado revisar con urgencia contrataciones por más de $20.783 millones de pesos. Esta revisión responde a denuncias sobre operaciones clandestinas, cuestionamientos a la adquisición de equipos tecnológicos y posibles infiltraciones informáticas rusas. Un exfuncionario de la DNI advirtió que el debilitamiento del ciclo de inteligencia permitió que directores cercanos al presidente ignoraran etapas estándar de análisis de fuentes.