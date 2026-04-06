Escalada de Tensión: De la Espriella Acusa a Petro de Intentar Asesinarlo y Desafía a Revelar Pruebas

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella arremete contra el presidente Gustavo Petro, acusándolo de estar involucrado en una conspiración para atentar contra su vida y exigiéndole que revele pruebas de supuestas conversaciones sobre pasaportes. De la Espriella niega cualquier implicación y denuncia una persecución política que pone en peligro su integridad.

Se ha desatado un nuevo enfrentamiento entre el presidente Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella, esta vez, a raíz de las declaraciones del jefe de Estado, quien afirmó tener informes de inteligencia sobre supuestas conversaciones entre el candidato presidencial y los hermanos Bautista, socios de Thomas Greg & Sons, en relación con el tema de los pasaportes.

Durante una entrevista con Caracol Radio, conducida por Julio Sánchez Cristo, el señor de la Espriella desestimó categóricamente estas afirmaciones, calificándolas de montaje. Aseguró que tales conversaciones no existieron y que estas acusaciones son parte de una conspiración para atentar contra su vida. El candidato presidencial fue enfático al declarar que se siente amenazado y que su integridad personal está en riesgo, instando a la sociedad y a los medios de comunicación a tomar conciencia de la situación. Adicionalmente, de la Espriella desafió públicamente al presidente Petro a presentar las pruebas de las conversaciones mencionadas, exigiendo la divulgación de las transcripciones y asumiendo que, de no ser verificadas dichas pruebas, Petro debería dimitir, e inversamente, él renunciaría a su candidatura. El cruce de acusaciones eleva la tensión política, abriendo un debate sobre la transparencia, la legalidad y la seguridad de los candidatos presidenciales.\En un diálogo posterior con diversos medios, de la Espriella profundizó en sus declaraciones, acusando al gobierno de estar utilizando la misma estrategia que, según él, se empleó en el pasado con el asesinado senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. De la Espriella denunció que interceptar las comunicaciones de un candidato presidencial de la oposición constituye un acto grave que debería ser objeto de un escándalo de proporciones en cualquier país serio y democrático. Criticó la supuesta pasividad de los medios de comunicación y la sociedad frente a lo que considera una amenaza a su vida y a la democracia. Asimismo, acusó al gobierno de estar involucrado con el narcoterrorismo y la criminalidad, buscando silenciarlo y eliminarlo. El candidato reiteró su llamado a la investigación y a la protección de su integridad física, afirmando que está luchando por la libertad, la democracia y la institucionalidad. También puso en cuestión la credibilidad de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), señalando la necesidad de una depuración para eliminar la corrupción y la ilegalidad.\Finalmente, de la Espriella negó cualquier relación con el tema de los pasaportes, preguntando retóricamente qué tiene que ver él con ese asunto. Insistió en que su prioridad es defender la libertad, la democracia y la institucionalidad. El candidato presidencial enfatizó que la sociedad y los medios de comunicación deben ejercer un control estricto sobre lo que está sucediendo, ya que considera que el gobierno está socavando los pilares de la democracia. Además, expresó su preocupación por la supuesta interceptación de sus comunicaciones y reiteró su temor por su vida, instando a Colombia y al mundo a tomar conocimiento de la situación. La acusación de de la Espriella de que el gobierno busca asesinarlo añade un nivel de gravedad al conflicto político y exige una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y garantizar la seguridad del candidato. Este nuevo episodio evidencia la polarización política que vive el país y la desconfianza mutua entre el gobierno y la oposición, generando incertidumbre y preocupación en la ciudadanía





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