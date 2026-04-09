Escalada de Tensión: Violaciones del Alto al Fuego y Ataques en Oriente Medio

El cese temporal de hostilidades en Oriente Medio se ve amenazado por violaciones y malentendidos sobre su alcance. Irán y Israel intercambian ataques, mientras que el Líbano sufre un ataque devastador. Estados Unidos mantiene una postura de presión y vigilancia, y se preparan negociaciones cruciales.

Las primeras horas de la tregua temporal en Oriente Medio se ven empañadas por denuncias de violaciones y divergencias sobre si el Líbano está incluido en el alto al fuego . Mientras tanto, el país ha sufrido el ataque más devastador de Israel hasta la fecha. Irán ha denunciado ataques a una refinería en la isla de Lavan y el derribo de un dron en la ciudad de Lar, respondiendo con ataques a países del Golfo.

Adicionalmente, Irán ha suspendido el paso de petroleros por el estrecho de Ormuz, justificándolo como represalia al 'mayor ataque' perpetrado por Israel en Líbano, que ha causado 'decenas' de muertes y 'cientos' de heridos. Este día, el número 40 de guerra, marca el inicio del alto al fuego temporal con una serie de eventos significativos.\El cese de hostilidades de 14 días, mediado por Pakistán, ha sido recibido con desconfianza. Incidentes directos han comenzado a surgir rápidamente. Ataques en Irán incluyen el ataque a la refinería de la isla de Lavan que provocó un incendio, aunque el suministro de combustible no se vio afectado. Además, la Guardia Revolucionaria informó sobre el derribo de un dron Hermes 900 en Lar, considerándolo una 'incursión enemiga intolerable'. En respuesta, Irán lanzó ataques con misiles y drones contra Emiratos Árabes Unidos (EAU), Arabia Saudí, Catar y Kuwait, dirigidos a infraestructuras críticas como plantas eléctricas y desalinizadoras. Kuwait denunció específicamente un ataque contra su Corporación Petrolera. Estados Unidos, por su parte, mantiene su postura de vigilancia, con el secretario de Guerra, Pete Hegseth, afirmando que las tropas estadounidenses no abandonarán la zona y supervisarán el cumplimiento del acuerdo por parte de Irán. Hegseth instó a Teherán a comunicarse con sus unidades remotas para evitar disparos accidentales que puedan socavar la tregua.\La Administración Trump, a pesar del respiro diplomático, mantiene una retórica de máxima presión. Trump amenazó con imponer un arancel del 50 % a cualquier país que suministre armas a Irán, pero también señaló un 'cambio de régimen muy productivo' en Teherán, sugiriendo colaboración para eliminar restos nucleares y la posible reducción de sanciones. Hegseth describió la ofensiva previa como una 'victoria histórica' que debilitó significativamente al ejército iraní. El vicepresidente JD Vance advirtió desde Budapest que la tregua podría colapsar si Irán intenta 'mentir o engañar' durante estos 14 días. Paralelamente, el Líbano ha sido excluido del acuerdo, sufriendo su día más cruento hasta ahora. Israel lanzó una ofensiva sin precedentes que afectó gravemente el sur de Beirut (Dahye) y áreas céntricas como Ain al Mreisseh, resultando en 112 muertes y 837 heridos, según el gobierno libanés. El ejército israelí justificó sus acciones argumentando la presencia de Hezbolá en barrios mixtos. Trump, por su parte, calificó los ataques contra Hezbolá como una 'escaramuza' separada de la guerra y, por tanto, fuera del acuerdo de tregua. Además, tropas israelíes dañaron un vehículo militar italiano de la FINUL que transportaba personal hacia Beirut





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¿Tregua en Oriente Medio en riesgo?: Irán e Israel amenazan con reanudar los ataquesPeriodista Internacional de Caracol Radio desde 2018. Cubre temas internacionales, tecnológicos y relacionados con Colombia en el exterior. Egresado de la Universidad de La Sabana como Comunicador Social y Periodista.

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