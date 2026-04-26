Escalada de violencia: Disidencias de las FARC desatan ataques terroristas en Cauca y Valle del Cauca

Las disidencias de las FARC han perpetrado una serie de ataques terroristas en Cauca y Valle del Cauca, dejando un saldo de muertos y heridos. El gobierno responde con medidas de seguridad y condena a estos grupos como narcoterroristas.

El terrorismo de las disidencias de las FARC ha desatado una ola de violencia en los departamentos del Cauca y el Valle del Cauca en las últimas 24 horas, dejando un saldo trágico de víctimas civiles y daños materiales.

Los ataques, atribuidos al Frente Jaime Martínez y al grupo liderado por alias 'Iván Mordisco', han demostrado una escalada en la capacidad operativa de estos grupos armados ilegales, desafiando la presencia del Estado y generando un clima de inseguridad en la región. En el municipio de Cajibío, Cauca, un artefacto explosivo fue detonado en la vía Panamericana, cerca del sector de El Túnel, causando la muerte de al menos siete civiles y dejando más de 20 heridos de gravedad.

La explosión destruyó varios vehículos y dejó un cráter en la carretera, interrumpiendo el tráfico en la zona. Autoridades locales calificaron el ataque como un acto cobarde y criminal contra la población civil, mientras el gobernador del Cauca exigió una respuesta contundente del gobierno nacional. En el Valle del Cauca, la ciudad de Cali fue escenario de otro ataque terrorista contra el Batallón Pichincha, donde un presunto guerrillero detonó un bus cargado de explosivos frente a las instalaciones militares.

Aunque tres cilindros con explosivos cayeron dentro del batallón, ninguno detonó, evitando una tragedia mayor. Horas más tarde, en Palmira, se registró un nuevo intento de ataque contra el Batallón de Ingenieros Agustín Codazzi, donde se lanzaron cilindros explosivos sin causar víctimas. El presidente de la República condenó estos actos y ordenó la máxima persecución contra los responsables, señalando a las disidencias de las FARC como los principales autores de estos crímenes.

Además de los ataques en Cauca y Valle del Cauca, se reportaron enfrentamientos en zonas rurales del Cauca, donde las fuerzas de seguridad repelieron ataques armados en municipios como Silvia y El Tambo. El gobierno ha reforzado el despliegue militar en la región, pero la capacidad de las disidencias para operar en múltiples frentes sigue siendo una preocupación para las autoridades.

La población civil, una vez más, se ve en medio del conflicto, sufriendo las consecuencias de una guerra que parece no tener fin. Ante esta situación, el presidente ha convocado a un consejo de seguridad en Cali para evaluar la respuesta del Estado frente a la escalada de violencia. Mientras tanto, las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para que proporcione información que permita la captura de los responsables de estos ataques.

La comunidad internacional también ha expresado su preocupación por la situación en Colombia, pidiendo un alto a la violencia y el respeto por los derechos humanos en medio del conflicto





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